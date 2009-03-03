به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رئیسی معاون اول قوه قضائیه پیش از ظهر امروز در سمینار یک روزه حقوقدانان بین المللی در خصوص فاجعه انسانی در غزه و مسئولیت مشترک ما، تاکید کرد که تمامی جنایات بین المللی که از منظر حقوق بین الملل قابل مجازات است در فلسطین از سوی رژیم اشغالگر قدس انجام شده است.

وی افزود: همانگونه که هیچ کس نمی تواند تحولات جاری در فلسطین اشغالی را انکار کند بر همه واضح است که تمامی جنایات ضد انسانی و ضد بشری علیه مردم مظلوم فلسطین انجام شده و لذا حقیقتا جا دارد که کشورهای اسلامی و انسانهای آزاده در این خصوص اقدامی اساسی را ساماندهی نمایند.

رئیسی با بیان اینکه نسل کشی و جنایت علیه بشریت نباید مورد اغماض قرار گیرد، گفت: جنایاتی که رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی مرتکب شده باید از ناحیه آزادمردان جهان و محاکم عادل بین المللی به طور جدی مورد پیگیری قرار گیرد و عاملان آن محاکمه گردند.

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به نقاط چیره مسئله فلسطین گفت: در کنار این نقاط موضوع فلسطین از نقاطی روشن و نورانی هم تشکیل شده که مقاومت و ایستادگی در راه هدف، دفاع از دین و شرف و اعتماد به نفس از آن جمله هستند.

وی با بیان اینکه امروز در پی بروز جنایات رژیم صهیونیستی علیه بشریت و سکوت مجامع بین المللی در قبال آن سازمان های بین المللی دیگر جایگاهی بین ملت ها ندارند، گفت: تحولات مربوط به فلسطین باعث شده که سازمان های ناکارآمد بین المللی به طور کامل جایگاه ساختگی خود نزد افکار عمومی جهان را از دست بدهند.

رئیسی ادامه داد: اگر پیش از این برخی کشورهای عربی به عنوان متولی امور فلسطین معرفی می شدند اما امروز متولی اصلی در این خصوص مجاهدان فلسطینی هستند و امروز دیگر تشخیص اسلام ناب از اسلام سازشکار همچون گذشته دشوار نیست.

معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه ما امیدی به سازمان های بین المللی نداریم، تاکید کرد: امروز پرونده سنگینی که رژیم صهیونیستی با جنایات علیه فلسطین برای خود ساخته است باید مورد رسیدگی قرار گرفته و احکامی متناسب با آن از سوی محاکم عادلانه صادر گردد.

وی در پایان سخنانش با ابراز امیدواری نسبت به اقامه نماز تمام مسلمانان در قدس شریف، گفت: امروز سخن سید حسن نصرالله مبنی بر اینکه اسرائیل از خانه عنکبوت سست تر است بر همگان اثبات شده و این واقعیتی غیر قابل انکار است.