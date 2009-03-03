ایجادسایت اتاق تهاتر ملی ایمنی زیستی/ثبت اطلاعات ایمنی زیستی دستگاهها

به گزارش خبرنگار مهر، نسرین اسماعیل زاده مسئول ملی اتاق تهاتر جمهوری اسلامی ایران امروز در حاشیه کارگاه آموزشی تجاری سازی و مالکیت معنوی در صنایع بیوتکنولوژی در جمع خبرنگاران، اتاق تهاتر ایمنی زیستی (BCH) را یک مکانیزم تبادل اطلاعاتی دانست و گفت: به موجب ماده 20 پروتکل ایمنی زیستی "کارتاهنا" برای تسهیل تبادل اطلاعات و تجربیات به دست آمده در رابطه با موجودات دست ورزی شده ژنتیکی (LMOs) ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه به دلیل اهمیت BCH در اجرای پروتکل، اتاق تهاتر ملی ایمنی زیستی تحت پروژه توانمندسازی UNEP-GEF برای مشارکت موثر کشورها در اتاق تهاتر ایمنی زیستی ایجاد شد، افزود: به دلیل اهمیت تبادل اطلاعات در رابطه با ایمنی زیستی درخواست شد تا علاوه بر سایت اصلی، هر کشوری که عضو پروتکل است، سایت ملی اتاق تهاتر ایمنی زیستی ایجاد کند تا کلیه اطلاعاتی که در سایت اصلی ثبت می‌شود از طریق سایت ملی نیز انعکاس یابد.

اسماعیل زاده با اشاره به برگزاری کارگاههای آموزشی در زمینه پروتکل "کارتاهنا" اظهار داشت: این کارگاهها به منظور آشنا کردن دستگاههای مرتبط چون وزارتخانه‌های علوم،‌ تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی، بازرگانی و سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان سازمانهای اصلی در زمینه اجرای پروژه ایمنی زیستی "کارتاهنا" برگزار شد. ضمن آنکه به هر کدام از دستگاههای مرتبط رمز عبوری داده شد تا از این به بعد خودشان اطلاعات مربوط به سازمان مربوط را در زمینه ایمنی زیستی در این سایت وارد کنند.

مسئول ملی اتاق تهاتر جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اینکه ایجاد این سایت در راستای قانون ایمنی زیستی کشور است، ادامه داد: با الحاق کشور به پروتکل کارتاهنا باید قوانین زیستی که در کشور تدوین می شود در راستای پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا باشد از این رو دست اندرکاران تدوین قانون ایمنی زیستی کشور با مراجعه به سایت BCH می توانند اطلاعات لازم در زمینه قوانین ایمنی زیستی سایر کشورها را استخراج کنند.

به گفته وی این قوانین در برخی از کشورهای پیشرفته بیشتر و جامع تر است اما برخی کشورها مانند مالزی پس از الحاق به پروتکل برای خود National Biosafty Low تدوین و تصویب کردند.

اسماعیل زاده اضافه کرد: با توجه به اینکه بیوتکنولوژی یک صنعت جهانی است و محصولات دست ورزی شده یا GMOها در مرز بین کشورها تجارت می‌شوند، قوانین بین المللی نیز مورد نیاز است لذا در سال 1995 کشورهای عضو کنوانسیون تنوع زیستی برای ایجاد یکسری موافقنامه های قانونی پس از مذاکراتی، در ژانویه سال 2000 پروتکل ایمنی زیستی "کارتاهنا" را تصویب کردند و در حال حاضر 150 کشور عضو این پروتکل هستند.

وی گفت: این پروتکل برای اولین بار یک سیستم قانونگذاری جامع برای اطمینان از انتقال، نگهداری و استفاده ایمن از موجودات دست ورزی شده ژنتیکی را که در نظر است در بین کشورها جابجا شوند تنظیم کرده است و دارای 40 ماده و 3 ضمیمه است و کشورها را قادر خواهد کرد تا از طریق وارد کردن اطلاعات لازم در زمان مناسب، الزامات خود را در مقابل پروتکل کارتاهنا انجام دهند. همچنین کشورها قادر به استفاده و بهره‌برداری مناسب از قوانین ایمنی زیستی می شوند.