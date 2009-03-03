فیلمبرداری "دنیای شیرین" به پایان رسید

صلحمیرزایی کارگردان این فیلم به خبرنگار مهر گفت: با پایان فیلمبرداری در لوکیشنی در اوشان و فشم به زودی تدوین، صداگذاری و ساخت موسیقی شروع میشود. با پایان مراحل فنی و فراهم شدن شرایط اکران فیلم را سال آینده در زمان مناسب روی پرده میفرستیم.
وی افزود: "دنیای شیرین" با نگاهی به زندگی بازیگری مشهور ساخته شده، سعی کردهایم در کنار روایت قصهای روان، ساده و جذاب برای مخاطب تصویری واقعی از زندگی یک ستاره و مشکلاتی که شهرت و محبوبیت برایش به وجود میآورد ارائه دهیم.
فیلم سینمایی "دنیای شیرین" داستان زندگی یک کمدین سرشناس است. جواد رضویان در این فیلم نقش اصلی را بازی میکند و علی صادقی، بهاره افشار و افسانه پاکرو بازیگران دیگر این فیلم هستند.
طباطبایی تهیهکننده "دنیای شیرین" پیش از این فیلم سینمایی "توفیق اجباری" را تهیه کرده بود که زندگی محمدرضا گلزار ستاره سینما را روایت میکرد، این فیلم در اکران با استقبال مواجه شد.
حسین ملکی فیلمبردار، امیر شاهوردی صدابردار، افسانه صمدزاده طراح صنه و لباس و ایمان امیدواری طراح چهرهپردازی این فیلم و "دلداده"، "شاخه گلی برای عروس"، "هدف اصلی" ، "حامی" و "دختری در قفس" تعدادی از فیلمهای صلحمیرزایی هستند.
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