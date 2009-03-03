مسابقات قرآنی باید با رده بندی گروه های سنی مختلف سنی برگزار شوند

یک قاری بین المللی قرآن کریم در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: در حال حاضر، مسابقات قرآنی داخل کشور بدون توجه به در نظر گرفتن سن شرکت کنندگان فقط در دو رده سنی برگزار می شود، در حالی که این امر با اصول عمومی مسابقات سازگاری ندارد.

صیاف زاده ادامه داد: لازم است مسابقات قرآنی بر اساس تفکیک سنی افراد شرکت کننده در چندین رده سنی مختلف و مجزا برگزار شود، زیرا در این حالت، عدالت بیشتری در زمینه مسابقات محقق می شود.

وی از هول و هراس شرکت کنندگان به عنوان یکی از پیامدهای احتمالی عدم افزایش تفکیک سنی نام برد و عنوان داشت: در حال حاضر، مسابقات قرآنی که از سوی سازمان اوقاف برگزار می شود، در دو رده سنی زیر 16 سال و بالای 16 سال برگزار می شود، در حالی که در چنین شرایطی، بعضی از شرکت کنندگان ممکن است به دلیل بزرگتر بودن شرکت کنندگان دیگر هول و هراس پیدا کنند و نتوانند به درستی در مسابقه حضور یابند.

این قاری بین المللی قرآن کریم افزود: در چنین شرایطی، ممکن است شرکت کنندگان یادشده به دلیل هول و هراس نتوانند قابلیتهای خود را در مسابقات ارائه کنند که این امر، تلاشهای آنها را کم ثمر می کند.

صیاف زاده خاطرنشان کرد: بهتر است تفکیک سنی فقط به زیر 16 سال و بالای 16 سال محدود نشود و بسیار جزئی تر از این و در فواصل سنی کمتری لحاظ شود تا افرادی که در یک میانگین سنی هستند با هم در یک گروه باشند ورقابت عادلانه تر و سازنده تری داشته باشند.