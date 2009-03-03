دستگیری باند جاعلان اسناد و مدارک دولتی/ جزئیات دادگاه پالیزدار

به گزارش خبرنگار مهر ، دکتر علیرضا جمشیدی در آخرین نشست هفتگی امسال در جمع خبرنگاران به تشریح کارنامه دستگاه قضایی در سال جاری و پرونده های مطرح در مجتمع های قضایی پرداخت.

سخنگوی قوه قضائیه درخصوص نحوه دستگیری باند بزرگ جاعلان اسناد دولتی گفت: این باند که توسط حفاظت اطلاعات قوه قضائیه شناسایی شده اند مبادرت به جعل پول به خصوص چک پول در سطح وسیع می کردند و همچنین کاغذهای مخصوص چک پول را از یکی از کشورهای خارجی تهیه می کردند .

وی در ادامه گفت: سردسته این باند از طریق کارتهای جعلی قریب به 10 عنوان را برای خود انتخاب کرده است و متاسفانه سرقتهای مسلحانه، آدم ربایی و خرید و فروش مواد مخدر نیز از جمله اقدامات این باند بوده است.

وی تصریح کرد: جعل وسیع کارت شناسایی و ابلاغ های نهاید انقلابی و ارگانهای نظامی و انتظامی در دستور کار این باند بوده است و تحقیقات حفاظت اطلاعات قوه قضائیه در خصوص اهداف این باند همچنان ادامه دارد .

جمشیدی همچنین از برگزاری اولین جلسه دادگاه باند پالیزدار در 17 اسفند خبر داد و گفت: اولین جلسه این دادگاه در 17 اسفند ماه برگزار خواهد شد و بناست هر روز این جلسات ادامه داشته باشد .

سخنگوی قوه قضائیه گفت: 3 دسته اتهام در این پرونده مطرح است که دسته اول در صلاحیت رسیدگی در دادگاه کیفری عمومی است و دسته دوم که اتهامات امنیتی است در صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب می باشد و همچنین دسته سوم که مربوط به جرائم دو نماینده مجلس است رسیدگی در صلاحیت دادگاه کیفری استان است که با ابلاغ رئیس قوه قضائیه بنا شده شعبه 76 دادگاه کیفری استان به تمامی ابعاد این پرونده رسیدگی کند.

وی در مورد علنی و یا غیر علنی برگزار شدن این دادگاه گفت: این امر بستگی به نظر قاضی دارد و بنده و یا آقای پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور نمی توانیم در این خصوص تکلیف کنیم.