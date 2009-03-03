مدیریت راهبردی در شرایط بحران و تهدید باید بومی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جلالی که در همایش ملی سیستم عامل و امنیت که پیش از ظهر امروز در دانشگاه علم و صنعت تهران برگزار شد سخن می گفت، با بیان این مطلب اظهار داشت: در موضوع سیستم عامل و امنیت ما باید به این موضوع توجه داشته باشیم که سیستم های عامل و بازدارندگی ها که از مهمترین بخش های پدافند غیر عامل است، بومی باشد و مدیریت آن نیز به طور کامل در اختیار خودمان باشد.

وی افزود: با توجه به اینکه کشور ما یک کشور مستقل است و از فن آوری های روز استفاده می کنیم، باید زیر ساخت های آن در اختیار خودمان باشد و مدیریت فکری آن نیز باید کاملا بومی و داخلی باشد.

سردار جلالی ادامه داد: امروز باید تلاش شود تا در موضوع پدافند غیرعامل به خصوص سیستم عامل و امنیت، مرزهای کشور مشخص و استقلال کشور در فضای IT به طور کامل تعریف شود.

رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور تاکید کرد: اگر ما می خواهیم سیستم عامل و امنیت کشور در مواقع بحرانی و تهدیدات موفق عمل کند باید برنامه ریزی توسعه زیر ساخت ها در مدیریت خودمان باشد و اولین گام در این زمینه سیستم عامل است.

وی گفت: امروزه در کشورهای غربی بر اساس نوع دسته بندی و شکل جوامع و تاکتیک های جنگی از این موضوع استفاده می شود ولی در برخی کشورها نیز متاسفانه به این امر توجه کافی نشده است.

سردار جلالی با بیان اینکه جنگ ها در ایران را می توان به 4 نسل جنگ سلاح های سرد، جنگ سلاح های گرم، نسل جنگ دوران دفاع مقدس و نسل چهارم جنگ فن آوری ها تقسیم بندی کرد گفت: امروزه با استفاده از جنگ فن آوری اطلاعات دشمنان به تهدید کشورها می پردازند چرا که از این طریق می دانند می توانند به اهداف خود دست پیدا کنند.

رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور افزود: امروزه آمریکا بر این اعتقاد است که باید از تمامی مولفه های قدرت کشورش در پیروزی اهداف خود استفاده کند؛ چرا که امروز ثابت شده است که تمامی ظرفیت های یک کشور می تواند در پیروزی آن نقش تعیین کننده ای داشته باشد.

وی با بیان اینکه موضوع دفاع نیز در پدافند غیرعامل بسیار حائز اهمیت است، تصریح کرد: در دفاع نسل چهارم جنگ ها باید توجه کرد که بر اثر تهاجمات دشمن بتوان با آن مقابله کرد چرا که در حال حاضر دیگر جنگ نظامی آنچنان مثل گذشته مرسوم نیست. در جنگ 33 روزه لبنان دیدیم که هدف دشمن چه بود و سرانجام چه شد.

سردار جلالی گفت: امروزه جنگ یا تهدید از حوزه های نظامی فراتر رفته و حوزه های وسیعی را در بر گرفته که جنگ روانی خود امروز به عنوان یک جنگ محسوب می شود در صورتی که در گذشته از این موضوع در کنار جنگ نظامی استفاده می شد.

رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور با بیان اینکه امروزه حوزه سیاسی با حوزه پدافند غیر عامل با هم جلو می رود، گفت: در جهان امروز جنگ های صورت می گیرد که متاسفانه سیاستمداران تحلیل درستی از آن ندارند. ما باید در جهان امروز تلاش کنیم تا ادبیات لازم در این زمینه را ایجاد کنیم تا بتوانیم حد و مرز این جنگ را تشخیص دهیم.

وی تاکید کرد: کشوری که تشخیص ندهد تهدیداتش در چه زمینه ای است باید گفت که آن کشور شکست خورده است.

به گفته سردار جلالی جنگ سیاسی از تعاملات شروع می شود و در حوزه تخاصمات پایان می یابد. امروز حد و مرزاین جنگ با جنگ نظامی بسیار فرق می کند و سخت می شود آن را تشخیص داد.

رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور جنگ اقتصادی را مدلی جدید از این جنگ دانست و گفت: آمریکایی ها کسانی هستند که تجربه استفاده از این جنگ را دارند. موضوعی است که ما نیز با آن به نوعی درگیر هستیم چرا که سالهاست که در تحریم قرار داریم و در قطعنامه های دوم و سوم شورای امنیت نیز این را مشاهده میکنیم.

وی با بیان اینکه جنگ اطلاعاتی نیز حوزه وسیعی را در بر می گیرد و باید مورد توجه قرار گیرد، خاطر نشان کرد: آمریکا به عنوان دشمن ما امروز از همه مولفه هایش در برابر ما و سایر کشورها استفاده می کند. به عبارت دیگر می توان گفت که امروز این جنگ در همه حوزه ها در جریان است.

سردار جلالی با بیان اینکه کنترل هوایی و پاسخ به تهاجمات دو بخش اصلی در حوزه زیر ساخت های نظامی به شمار می رود، گفت: در شرایط امروز و با وجود ارتباط تنگاتنگ در حوزه فناوری ارتباطات، حوزه ای که نمی شود در آن ورود نکرد باید بدانیم چگونه حرکت کنیم، کجا برویم و از همه مهمترین چگونه بحران را کنترل کنیم.

رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور در ادامه گفت: حوزه مدیریت، ارتباطات، اطلاع رسانی، کنترل آب، برق، گاز، ترافیک شهری، ترافیک ریلی و جاده ای و حتی کنترل فضا و تجارت داخلی و خارجی، مدیریت امور بانکی، زیر ساخت های IT از حوزه هایی هستند که در هم تنیده شده اند و با وجود تهدیدات دشمنان باید دید که کدامیک از آنها دچار مشکل خواهد شد. امروز تنها در 21 کشور است که اگر IT به خطر بیفتد چرخه امور آن کشورها به هم می ریزد.

وی در پایان سخنانش گفت: در مواقع بحران ما باید آب، غذا، نان، امنیت، بهداشت، سرپناه، ارتباطات و اطلاع رسانی که 7 نیاز حفظ یک کشور است را به طور کامل در اختیار داشته باشیم تا بتوانیم در آن مواقع کشور را بدون نیاز به بیگانگان مدیریت و اداره کنیم.