رکورد جابجایی مسافر با مترو شکسته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس جعفر ربیعی اظهارداشت: بیشترین میزان جابجایی مسافران در مترو پیش از این مربوط به 8 اسفند 86 با یک میلیون و 657 هزار نفر بود که اخیرا این رکورد شکسته شد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه هر ساله هفته دوم اسفند شلوغ ترین و پرتردد ترین روزهای سال محسوب می شود احتمال دارد بازهم تعداد مسافران مترو در طی روز افزایش یابد و باردیگر شاهد رکورد شکنی جابجایی مسافران در مترو باشیم.

مدیرعامل شرکت مترو تهران همچنین در مورد تمهیدات در نظر گرفته شده برای سفرهای پنجشنبه و جمعه آخر سال به سمت ایستگاه حرم مطهر گفت: سال گذشته در پنج شنبه آخر سال یک میلیون و 500 هزار سفر با مترو صورت گرفت و پیش بینی می شود امسال با افزایش 10 درصدی میزان جابجایی در این روزها به یک میلیون و 650 هزار نفر برسد به همین دلیل تمهیداتی برای خدمات رسانی مناسب به شهروندان در این ایام در نظر گرفته شده است .

وی خاطرنشان کرد: روزهای پنجشنبه و جمعه در حال عادی میانگین سر فاصله حرکت قطارها در خطوط 1 و 2 حدود 7 دقیقه است اما با توجه به حجم سفرهایی که در پنج شنبه و جمعه آخر سال صورت می گیرد سرفاصله حرکت قطارها در روزها 22،23،29 و 30 اسفندماه 5 دقیقه خواهد بود.

ربیعی ادامه داد : در واقع ظرفیت مترو در این روزها نسبت به روزهای پنج شنبه و جمعه در حالت عادی 40 درصد افزایش می یابد تا بتوانیم جابگوی حجم انبوه مسافران باشیم و خدمات رسانی مناسبی به شهروندان ارایه دهیم.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه پنجشنبه و جمعه آخر سال 29 و 30 اسفند است پیش بینی می شود در 22 و 23 اسفند نیز شاهد حجم انبوه سفرها به بهشت زهرا و حرم مطهر امام خمینی(ره) باشیم به همین دلیل در این روزها نیز مترو تهران با حداکثر توان و ظرفیت به شهروندان خدمات رسانی خواهد کرد.