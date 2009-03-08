روند پویای سینمای 87 با رونق تولید، اکران و فروش

به گزارش خبرنگار مهر، سومین بخش از مرور سینمای ایران در سال 87 به اکران و فروش سینماهای تهران و پروانه ساخت‌هایی که امسال برای پروژه‌های سینمایی صادر شده، اختصاص یافته است.

در این مرور بالتبع بیشتر با وجوه آمار و ارقامی سر و کار داریم و در واقع سینمای ایران از ورای اعداد است که روند پویا و رو به رشد خود را در سال 87 پیدا می‌کند. در واقع سینمایی که از آغاز سال بسیاری اعتقاد داشتند نفس‌های آخر خود را می‌کشد با تکیه بر اکران فیلم‌های متنوع در سینماها، فروش مناسب با حضور دو فیلم یک میلیارد تومانی و صدور 45 پروانه ساخت سینمایی وضعیتی مناسب داشته است.

اکران:

سینمای ایران اکران سال 87 را با پنج گروه سینمایی شامل آزادی، قدس، استقلال، آفریقا، عصرجدید و اکران در دو گروه آزاد و فرهنگی آغاز کرد. هر چند گروه آزاد با نمایش چهار فیلم کار خود را به پایان رساند و گروه فرهنگی نیز تا روزهای پایانی اسفند با چهار فیلم به کار خود ادامه می‌دهد.

در میان این پنج گروه، قدس و استقلال با نمایش هشت فیلم پر رونق‌ترین گروه سینمایی از نظر نمایش فیلم بودند. در گروه سینما قدس "دایره زنگی"، "تیغ‌زن"، "همیشه پای یک زن در میان است"، "نسکافه داغ داغ"، "محیا"، "خواستگار محترم"، "مخمصه" و "کتونی سفید" به نمایش درآمدند.

در گروه سینما استقلال نیز "به همین سادگی"، "تلافی"، "انعکاس"، "فرزند خاک"، "آواز گنجشک‌ها"، "دلشکسته"، "پاپیتال" و "قند تلخ" اکران شدند. در رده بعدی فهرست نیز گروه سینمایی آزادی، آفریقا و عصر جدید با هفت فیلم قرار دارند.

در گروه سینما آزادی "زن دوم"،‌ "همخانه"، "حس پنهان"، "پرچم‌های قلعه کاوه"، "کنعان"، "احضارشدگان" و "ایستگاه بهشت"، گروه سینما آفریقا "مجنون لیلی"، "زن‌ها فرشته‌اند"، "دیوار"، "خاک سرد"، "دعوت"، "دلداده" و "ستاره می‌شود" و در گروه سینما عصر جدید هم "پابرهنه در بهشت"، "قرنطینه"، "10 رقمی"، "ریسمان باز"، "سه زن"، "چارچنگولی" و "شبی در تهران" اکران شدند.

به گزارش مهر، همانطور که اشاره شد "مینای شهر خاموش"، "سربلند"، "حقیقت گمشده" و "روز برمی‌آید" در گروه آزاد اکران شدند که نمایش فیلم در این گروه ادامه پیدا نکرد، اما بلافاصله گروه فرهنگی کار خود را آغاز کرد که "خواب زمستانی"، "آتش سبز"، "سهم گمشده" و "گناه من" در سینماهای محدود آن اکران شدند.

به این ترتیب در سال 87 در کل 45 فیلم در هفت گروه سینمایی به نمایش درآمدند و پرتعداد بودن فیلم‌ها در برخی گروه‌ها به نوعی نشان‌دهنده وضعیت گیشه آنهاست. هر چند در برخی گروه‌ها نیز استقبال کمتر از برخی فیلم‌ها موجب شد تعداد بیشتری فیلم در آنها به نمایش دربیاید که دورنمایی از فروش سینماها هم می‌دهد.

از وجه مضمونی در سال 87 از میان 45 فیلم اکران شده، کمدی‌هایی که اساساً با گیشه نسبت مستقیم داشتند بیشترین آمار را به خود اختصاص دادند که از آن میان می‌توان به "مجنون لیلی"، "زن‌ها فرشته‌اند"، "تلافی"، "10 رقمی"، "خواستگار محترم"، "دلداده" و چارچنگولی" اشاره کرد.

"دایره زنگی" و "همخانه" هر چند کمدی بودند، اما اولی با استاندارهایی فراتر از گیشه و دومی نیز با رویکردی مستقل به کمدی در فهرست بالا جای نمی‌گیرند که البته "دایره زنگی" در جدول فروش تأثیرگذار بود.

سال 87 را از وجه اکران فیلم‌های مستقل و مهجور باید مهم تلقی کرد. امسال حجمی از فیلم‌هایی که پشت خط اکران مانده بودند در گروه‌های مختلف به نمایش درآمدند. از میان این آثار می‌توان به "پابرهنه در بهشت"، "مینای شهر خاموش"، "حقیقت گمشده"، "گناه من"، "سهم گمشده"، "روز برمی‌آید"، "ریسمان باز"، "خاک سرد"، "ستاره می‌شود"، "کتونی سفید"، "پرچم‌های قلعه کاوه، "ایستگاه بهشت" و "آتش سبز" به عنوان نمایندگان مهم این فهرست نام برد.

فروش:

فروش سینماهای تهران در سال 87 از این نظر که دو فیلم را به عنوان اعضای باشگاه یک میلیاردی‌ها معرفی کرد، می‌تواند مهم باشد. امسال فیلم‌های "دایره زنگی" از اکران نوروز و "چارچنگولی" از اکران پاییز توانستند مرز فروش یک میلیارد تومان را رد کرده و در کنار "آتش‌بس"، "اخراجی‌ها" و "توفیق اجباری" قرار بگیرند.

"دایره زنگی" که از 29 اسفند 86 در گروه سینما قدس به نمایش درآمد پس از 82 روز نمایش 800/686/121/1 تومان فروش کرد. "چارچنگولی" نیز که از 29 آبان در گروه سینما عصر جدید اکران شد پس از 94 روز نمایش 000/800/027/1 تومان فروش داشته و نمایش آن تا روزهای پایانی سال همچنان ادامه دارد.

در رده بعد فهرست فروش سال 87 فیلم‌های پرفروش دیگر قرار گرفته‌اند که البته فروش آنها مرز یک میلیارد تومان را نشکست. "همیشه پای یک زن ..." که از نهم مرداد در گروه سینما قدس به نمایش درآمد پس از 62 روز نمایش 000/300/924 تومان فروش کرد.

"دعوت" که از دهم مهر در گروه سینما آفریقا به نمایش درآمد پس از 92 روز نمایش 850 میلیون تومان فروخت و در کارنامه حاتمی‌کیا از این وجه می‌تواند مهم باشد. "مجنون لیلی" هم که از 29 اسفند 86 در گروه سینما آفریقا اکران شد پس از 55 روز نمایش 600/658/600 تومان فروش داشته است.

"10 رقمی" که از دهم تیر در گروه سینما عصر جدید به نمایش درآمد پس از 61 روز نمایش 000/300/517 تومان فروش کرد و "دلداده" هم که از 29 آبان در گروه سینما آفریقا اکران شد پس از 58 روز نمایش 000/100/473 تومان فروخت.

با این احتساب می‌توان گروه آفریقا را با نمایش فیلم‌های پرفروشی چون "مجنون لیلی"، "دعوت" و "دلداده" که "زن‌ها فرشته‌اند" و "دیوار" نیز می‌توانند در کنار آنها قرار بگیرند، پررونق ترین گروه سینمایی سال 87 دانست.

پروانه ساخت:

شورای صدور پروانه فیلمسازی 35 میلیمتری در سال 87 هر چند روند صدور مجوز را دیر آغاز کرد، اما با روالی کم و بیش منظم به کار خود ادامه داد. 46 پروژه سینمایی با مجوز رسمی این شورا امسال پروانه ساخت گرفتند و در واقع آثاری هستند که خبر صدور مجوزشان از طریق اخبار رسمی منتشر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در این میان آثاری هم هستند که سازندگانشان در مقاطع مختلف خبر صدور پروانه ساخت آنها را اعلام کرده‌اند که در این فهرست رسمی اعلام شده، جای نمی‌گیرند.

نخستین پروانه ساخت امسال به نام "یک حبه قند" سیدرضا میرکریمی صادر شد که "به همین سادگی" را به عنوان اکران نوروزی گروه استقلال داشت. "ال" به تهیه‌کنندگی علی معلم و کارگردانی بهرامیان، "بیست" به تهیه‌کنندگی پوران درخشنده و کارگردانی عبدالرضا کاهانی و "یک بازی ساده" به تهیه‌کنندگی منوچهر زبردست و کارگردانی سیدمهدی برقعی از این جمله هستند.

"آناهیتا" به تهیه‌کنندگی و کارگردانی عزیزالله حمیدنژاد، "زم هریر" به تهیه‌کنندگی سیدضیاء هاشمی و کارگردانی علی روئین‌تن، "بیرون آوردن مردگان" به تهیه‌کنندگی محمود فلاح و کارگردانی جواد افشار، "طلا و مس" به تهیه‌کنندگی منوچهر محمدی و کارگردانی همایون اسعدیان و "یک چکه باران" به کارگردانی و تهیه‌کنندگی مجید جوانمرد از دیگر آثار هستند.

"چینوت" به تهیه‌کنندگی و کارگردانی حسن کاربخش، "قبل از دعوت" به تهیه‌کنندگی محمد پیرهادی و کارگردانی حاتمی‌کیا، "باغ قرمز" به‌ تهیه‌کنندگی و کارگردانی امیر سماواتی، "پای پیاده" به تهیه‌کنندگی علی لدنی و کارگردانی فریدون حسن‌پو و "آرزوهای بایگانی‌شده" به تهیه‌کنندگی مرتضی رزاق‌کریمی و کارگردانی مصطفی رزاق‌کریمی نیز امسال پروانه ساخت گرفتند.

"طول موج" به تهیه‌کنندگی غلامرضا آزادی و کارگردانی فرامرز شهبازیان، "دلخون" به تهیه‌کنندگی موسسه سوره و کارگردانی محمدرضا رحمانی، "به کبودی یاس" به تهیه‌کنندگی ابراهیم اصغری و کارگردانی جواد اردکانی و "زندگی با چشمان بسته" به تهیه‌کنندگی محمدرضا تختکشیان نیز از جمله این آثار هستند.

"فریاد بی‌صدا" به تهیه‌کنندگی و کارگردانی رضا اعظمیان، "نویسنده" به تهیه‌کنندگی حبیب اسماعیلی و کارگردانی نادر طریقت، "طبقه سوم" به تهیه‌کنندگی علیرضا قاسم‌خان و کارگردانی بیژن میرباقری و "تهران در جستجوی زیبایی" به تهیه‌کنندگی محمدعلی حسین‌نژاد و کارگردانی سیف‌الله داد، داریوش مهرجویی و مهدی کرمپور هم امسال پروانه ساخت گرفتند.

"آلزایمر" به تهیه‌کنندگی سیدمسعود اطیابی و کارگردانی احمدرضا معتمدی، "رخ دیوانه" به تهیه‌کنندگی بیتا منصوری و کارگردانی ابوالحسن داودی، "کیمیا و خاک" به تهیه‌کنندگی و کارگردانی عباس رافعی، "محاکمه در خیابان" مسعود کیمیایی، "یک گزارش واقعی" به تهیه‌کنندگی منوچهر شاهسواری و کارگردانی داریوش فرهنگ و انیمیشن "تهران 1500" به تهیه‌کنندگی عبدالحسین ابوالحسنی و کارگردانی بهرام عظیمی نیز از جمله این فیلم‌ها هستند.



"ماشاءالله خان در بارگاه هارون الرشید" به کارگردانی محمدرضا اعلامی و تهیه‌کنندگی مرتضی شایسته، "خوابگرد" به کارگردانی فرود عوض‌پور و تهیه‌کنندگی مهدی صباغزاده، "شیر و عسل" به تهیه‌کنندگی سیدمحسن وزیری و کارگردانی آرش معیریان، "بیداری" به تهیه‌کنندگی سعید حاجی‌میری و کارگردانی فرزاد مؤتمن، "گل بارون" به تهیه‌کنندگی محسن مسافرچی و کارگردانی شاهین باباپور و "چیزهایی هست که نمی‌دانی" به تهیه‌کنندگی منیژه حکمت و کارگردانی فردین صاحب‌الزمانی نیز پروانه ساخت گرفتند.





دعوت

"غریبه‌ای در شهر" به تهیه‌کنندگی داریوش بابائیان و کارگردانی جهانگیر جهانگیری، "نیش و زنبور" به تهیه‌کنندگی علی سرتیپی و کارگردانی حمیدرضا صلاحمند، "خیابان بیست و چهارم" سعید اسدی، "پرسه در مه" به تهیه‌کنندگی جواد نوروزبیگی و کارگردانی بهرام توکلی و "سه درجه تب" به تهیه‌کنندگی یوسف صمدزاده و کارگردانی منوچهر هادی هم از این آثار هستند.

"خانواده دکتر ارنست" به تهیه‌کنندگی محسن طباطبایی‌پور و کارگردانی محسن دامادی، "اینجا تاریک است" به تهیه‌کنندگی روح‌الله برادری و کارگردانی محمدرضا خاکی، "سوده" به تهیه‌کنندگی محمدعلی زم و کارگردانی احمد مرادپور، "دنیای پرامید" هوشنگ درویش‌پور و "مروارید" به تهیه‌کنندگی قاسم قلی‌پور و کارگردانی سیروس حسن‌پور پروانه ساخت‌های صادر شده در سال 87 هستند.