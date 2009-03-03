فرماندهی انتظامی آذربایجان شرقی رتبه برتر تعامل پلیس با مردم در کشور

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، سرهنگ حسنعلی رنجبر پیش از ظهر امروز در حاشیه برگزاری جشنواره 197 تبریز گفت: با توجه به سیاست های ناجا مبنی بر تعامل بیشتر با مردم از طریق دفتر نظارت همگانی، آذربایجان شرقی نیز سطح تعامل و ارتباط خود با مردم را به بالاترین میزان ممکن رسانده است.

وی با اشاره به برگزاری جلسات ارتباط مردمی فرماندهان پلیس در روزهای چهارشنبه هر هفته، خاطرنشان کرد: دریافت دیدگاه های مردم نسبت به عملکرد ناجا و درگیر کردن فرماندهان پلیس در جلسات ارتباط مستقیم با مردم و رفع مشکلات موجود اقداماتی است که دفتر نظارت همگانی با تدابیر فرمانده انتظامی آذربایجان شریق مد نظر قرار داده است.

رئیس بازرسی فرماندهی انتظامی آذربایجان شرقی افزود: دراین جلسات با حضور فرمانده انتظامی استان و مسئولین یگانهای مختلف نسبت به رفع مشکلات موجود به طور چهره به چهره انجام می شود که این امر مورد استقبال شهروندان قرار گرفته است.

سرهنگ رنجبر در ادامه با تشریح عملکرد این یگان ادامه داد: را ه اندازی سیستم جامع نظارت همگانی شهرستانها و متصل کردن به سیستم جامع ناجا، تمرکز تلفن 197 شهرستانها به مرکز استان، کسب رتبه برتر در برگزاری جلسات ارتباط مستقیم مسئولین انتظامی استان با مردم و کسب رتبه 5 کشوری در بین دفاتر نظارت همگانی استانها از اهم توفیقات این دفتر در سال جاری است.

سرهنگ رنجبر در تشریح آمارجلسات برگزار شده در این رابطه نیز گفت: در سطح استان تاکنون در این رابطه 40 جلسه و در شهرستانها نیز 315 جلسه برگزار شده که استقبال مردمی نشان از رضایت آنان از این دفتر است.

وی یادآور شد: دفتر نظارت همگانی فرماندهی انتظامی استان آذربایجان شرقی یکی از واحدهای موثر و مهم در جلب رضایت مردمی است.