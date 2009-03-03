به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حمید رضا سلیمانی دبیر ستاد عالی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد کشور گفت: ستاد عالی کانونهای مساجد کشور در سال 87 با برنامه ریزی هدفمند تلاش کرد زمینه شناسایی استعدادهای فعال مساجد کشور را فراهم آورد، بر همین اساس جشنواره های متعددی طراحی شد که در قالب این جشنواره های متنوع استعدادیابی و نیازسنجی های خوبی صورت گرفت و برای نفرات برگزیده دوره های آموزشی تخصصی اجرا شد.

سلیمانی گفت: مساجد خانه خدا در زمین هستند و کانونهای پرستش و عبادت باید به خدا و روز رستاخیز ایمان داشته و اهل نماز و زکات باشند، یعنی انسان موجه ایمان به مبدأ و معاد تنها نباید مدعی باشد بلکه با اعمال پاکش باید آنها را تأیید کند که هم پیوندش با خدا محکم باشد و هم با خلق خدا.

وی عمران و آبادانی مساجد را به دو جنبه عمران شکلی و ظاهری، محتوایی و معنوی تقسیم کرد و اظهار داشت: عمران و آبادانی مساجد از نگاه احادیث نیز اهمیت فوق العاده ای دارد تا جایی که پیامبر (ص) فرموده اند: کسی که مسجدی بنا کند، خداوند خانه ای در بهشت برای او بنا می کند.

حجت الاسلام سلیمانی یادآور شد: مساجد باید کانونهای فعال، جذاب و مرکزی برای جوانان باایمان، آگاه و پایگاهی برای هرگونه حرکت اسلامی باشند، در چنین مکان مقدسی زمینه رشد و شکوفایی استعدادهای اعضای فرهنگی و هنری مساجد فراهم می شود و کانون بیداری و پایداری نسل نو شکل می گیرد.

وی با اشاره به اینکه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد در سال 1370 با تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن و با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی تأسیس شدند، گفت: بر اساس این مصوبه و استقبال چشمگیر مساجد در طول 17 سال گذشته بالغ بر 5 هزار کانون با مجوز در کنار مساجد شکل گرفته‌اند.