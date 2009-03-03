کشف فسیل 10 میلیون ساله در پرو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری رویترز، این فسیل مربوط به سر یک پرنده است که در کند و کاو باستان شناسان در قسمت خارجی شهر پیدا شد. تخمین زده شده بالهای این پرنده حدود شش متر بوده و از ماهی‌های اقیانوس آرام تغذیه می‌کرده است.

نخستین گونه های این پرنده حدود 50 میلیون سل قبل می زیسته و آخرین گونه های آن حدود 5/2 میلیون سال قبل منقرض شده است. علت اصلی انقراض آن نیز تغییرات جوی گزارش شده است. زیرا آب و هوای سرد و خشک زیستگاهی مناسب برای این گونه بوده است.

فسیل کشف شده که مربوط به سر این پرنده است حدود 40 سانتیمتر طول دارد و در قسمت جلویی نوک آن نیز دارای دندان هایی برای خوردن گوشت بوده و قرار است به زودی به موزه منتقل شود.