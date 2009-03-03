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۱۳ اسفند ۱۳۸۷، ۱۲:۰۷

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کشف فسیل 10 میلیون ساله در پرو

کشف فسیل 10 میلیون ساله در پرو

باستان‌شناسان فسیل مربوط به یک پرنده را که 10 میلیون سال قبل می‌زیسته در پرو کشف کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری رویترز، این فسیل مربوط به سر یک پرنده است که در کند و کاو باستان شناسان در قسمت خارجی شهر پیدا شد. تخمین زده شده بالهای این پرنده حدود شش متر بوده و از ماهی‌های اقیانوس آرام تغذیه می‌کرده است.

نخستین گونه های این پرنده حدود 50 میلیون سل قبل می زیسته و آخرین گونه های آن حدود 5/2 میلیون سال قبل منقرض شده است. علت اصلی انقراض آن نیز تغییرات جوی گزارش شده است. زیرا آب و هوای سرد و خشک زیستگاهی مناسب برای این گونه بوده است.

فسیل کشف شده که مربوط به سر این پرنده است حدود 40 سانتیمتر طول دارد و در قسمت جلویی نوک آن نیز دارای دندان هایی برای خوردن گوشت بوده و قرار است به زودی به موزه منتقل شود.

کد مطلب 842583

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