تدوین آئین نامه ثبت ملی اشیاء خاص مربوط به دفاع مقدس

به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی وکیل در مورد ثبت ملی اشیاء مربوط به دفاع مقدس گفت: بر اساس قانون اشیایی را می توانیم در فهرست میراث ملی به ثبت برسانیم که از قدمت تاریخی بیش از 100 سال برخوردار باشند به همین دلیل در مورد ثبت اشیاء دفاع مقدس با محدودیت قانونی روبرو هستیم.

وی با اشاره به اینکه تحقیقات زیادی در مورد یافتن راهکاری برای ثبت اشیاء دفاع مقدس آغاز شده است گفت: در خصوص ثبت مکانها و بناهای دفاع مقدس دارای شأن ملی مستندات قانونی کافی بدست آورده ایم اما در مورد اشیاء هنوز نتوانسته ایم مستندات قانونی قوی فراهم کنیم و از آنجا که این موضوع نیاز به تحقیقات بیشتری دارد و ما همچنان در تلاش هستیم.

مدیرکل دفتر ثبت آثار تاریخی فرهنگی و طبیعی اظهار داشت: البته هم اکنون در حال تهیه آئین نامه ای برای ثبت ملی اشیاء دفاع مقدس هستیم و قصد داریم در این ارتباط آیین نامه و یا قانونی را تهیه و به تصویب دولت و مجلس برسانیم تا این مشکل مرتفع شود.

وکیل درمورد ثبت میراث ناملموس دفاع مقدس نیز گفت: میراث ناملموس یا میراث معنوی آیین و رسومی است که استمرار داشته باشد. درباره این موضوع طی جلسات متعددی، بحثهای مبسوط و مفصلی انجام گرفت و قرار شد آداب و رسومی که در گستره زیاد ، بین رزمندگان وجود داشته و استمرار پیدا کرده است برای ثبت در فهرست میراث ملی مورد بررسی قرار گیرند.

وی در ادامه افزود: برای ثبت میراث ناملموس ابتدا باید موضوعات شناسایی و مطالعات جدیدی روی آنها صورت گیرد و پس از تهیه پرونده برای ثبت به ما ارسال شود.

مدیرکل دفتر ثبت آثار تاریخی فرهنگی و طبیعی تاکید کرد: برای نمونه بعضی از سرودهای متعلق به جبهه که خیلی در جامعه ما جا افتاده و... از جمله موضوعاتی است که می توان آنها را در فهرست میراث ناملموس جنگ به ثبت رساند.