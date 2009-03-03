کشورهای اسلامی توانایی مقابله با بحرانهای اقتصادی را دارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس پرس، اکمل الدین احسان اوغلو دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی در پنجمین همایش "اقتصاد اسلامی"، این همایش را فرصتی برای طرح افکار و پروژه‌های مورد نیاز اجرایی در حوزه اقتصادی خواند تا وضعیت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مسلمانان در همه دنیا ارتقاء و بهبود یابد.

وی با اشاره به برنامه ده ساله سازمان کنفرانس اسلامی که اولویت آن مسائل اقتصادی قرار دارد، تصریح کرد: 3 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی به همراه 34 کشور جهان بیش از دیگران از شرایط بحرانی اقتصادی جهان متضرر شده‌اند و اینها نیازمند کمکهای غذایی از سوی کشورهای دیگر هستند. با توجه به این شرایط کشورهای اسلامی باید تولیدات خود را در بخش کشاورزی با استفاده از شیوه‌های مبتکرانه و خلاقانه افزایش دهند.

دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی در ادامه از تأثیرپذیری کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی از این بحرانها یاد کرد و افزود: این همایش فرصتی برای کشورهای عضو فراهم می‌کند تا وضعیت اقتصادی خود را ساماندهی کنند.

احسان اوغلو از دولتها و کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی خواست تا برای تحقق تکامل اقتصادی تلاش کنند.

وی در ادامه اظهار داشت: سازمان گروهی را برای اجرای طرحهای کوچک و متوسط در چارچوب اتاقهای تجارت و صنعت اسلامی تشکیل داده است و طی آن برای رشد اقتصادی تلاش می‌کند تا تولیدات اقتصادی کشورهای عضو سازمان بر اساس طرحهای پیشنهادی افزایش یابند.