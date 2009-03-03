اهتمام به زبان فارسی در گرو حفظ زبانها و گویشهای محلی است

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا صداقت کارشناس و پژوهشگر زبانشناسی در آستانه برگزاری همایش بین‌المللی زبانشناسی و مردمشناسی لارستان گفت: امروز بیش از هر چیزی ضرورت حفظ و احیای فرهنگ بومی، که در تیررس تهاجم فرهنگها و زبانهای مسلط قرار گرفته، احساس می شود .

وی افزود: زبانهای مسلط دنیا با تضعیف فرهنگ و زبان سایر کشورها، فرهنگ و هویت قومیتها و ملتهای مختلف را تحت شعاع قرار داده‌اند .

صداقت، در ادامه خاطر نشان کرد: اهتمام به زبان فارسی و ندیده گرفتن سایر زبانهای زیر مجموعه در ایران از جمله زبان کردی، لارستانی و گیلکی موجب تضعیف زبان ملی می‌شود. بنابراین لازم است با اتخاذ تدابیری ویژه از نابودی این زبانها جلوگیری کنیم و در حفظ جایگاه این فرهنگها مختلف و گویشها بکوشیم .

این استاد زبان شناسی با اجتناب ناپذیرخواندن تاثیر زبانها و گویشهای محلی بر زبان ملی گفت: در کنار حفظ و ترویج زبان ملی باید زبانها و گویشهای محلی و منطقه‌ای به عنوان یک فرهنگ حفظ شود چراکه با از میان رفتن آنها حیات فرهنگی یک ملت به خطر می‌افتد.

صداقت درباره چگونگی حفظ و احیای فرهنگهای بومی بیان داشت: کارشناسان، اصحاب قلم و زبان شناسان می‌توانند در پیرامون این زبان مطالعه کرده و با ریشه‌یابی مشکلات، اصول علمی آن را تبیین و تنظیم کنند.

وی گفت: با تبیین اصول بدیع می‌توان شیرینی این زبان را در قالب هنر و ادبیات نشان داد و با اصول علمی زبان شناسی، دستور زبان، فولکلور در حفظ این میراث فرهنگی کوشید.

این پژوهشگر همچنین زبان و فرهنگ عامه را جزئی از میراث فرهنگی توصیف کرد و افزود: میراث فرهنگی را باید در دل تمدن حفظ کرد.

صداقت برگزاری همایش بین‌الملی زبانشناسی ومردمشناسی لارستان را اقدامی در راستای حفظ و تبیین فرهنگ بومی مردم لار خواند و گفت: اندیشمندان باید با روشنگری برای حفظ میراث فرهنگی راهکار ارائه کنند و دولت با پشتیبان از این حرکتها از میراث فرهنگی حمایت کند.

وی در پایان تاکید کرد: چنانچه در عصر سرعت و پیشرفت به فکر حفظ میراث فرهنگی نباشیم، هویت و فرهنگ جامعه از بین می رود و آسیبهای جدی از این رهگذر می‌بینیم.



همایش بین المللی زبانشناسی و مردم شناسی لارستان با حضور 500 مهمان داخلی و خارجی از 23 لغایت 25 اسفند ماه جاری در لارستان فارس همزامان با هفته تاریخی لارستان کهن برگزار می‌شود.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به آدرس www.larshenasi.com مراجعه کنند .