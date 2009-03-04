موثقی درباره فیلم جدید خود به خبرنگار مهر گفت: فیلمبرداری حدود 10 روز پیش به پایان رسیده و از هفته آینده تدوین آن آغاز خواهد شد. این فیلم کمدی درباره پسری جوان است که با همسر یک زن سالخورده تصادف می‌کند و موجب مرگ وی می‌شود. اما در دادگاه برای پسر اتفاق‌هایی تازه می‌افتد.

در "اختاپوس" ثریا قاسمی، سیروس ابراهیم‌زاده، شیوا خنیاگر، مینا جعفرزاده، لیندا کیانی، یوسف صیادی، ایمان حضرتی و... به ایفای نقش می‌پردازند. از عوامل تولید می‌توان به نویسنده فیلمنامه: قربان محمدپور، مدیر فیلمبرداری: مجتبی رحیمی، طراح گریم: شیوا خجسته، طراح صحنه و لباس: امیر غلامی و محصول هدایت فیلم اشاره کرد.

موثقی که تهیه‌کنندگی "یک اشتباه کوچولو" به کارگردانی محسن دامادی را بر عهده دارد، در این باره افزود: این فیلم مدتی پیش آماده نمایش شده و برای گرفتن مجوز نمایش آن از شورای نظارت و ارزشیابی ارشاد اقدام کرده‌ایم. پخش فیلم بر عهده شکوفا فیلم است و سعی می‌کنیم بعد از نوروز 88 در اولین فرصت آن را اکران کنیم.

"یک اشتباه کوچولو" یک کمدی خانوادگی و داستان دو خانواده از دو طبقه اجتماعی است که در آن امین حیایی، محمدرضا شریفی‌نیا، شیلا خداداد، مریلا زارعی و نادر سلیمانی به ایفای نقش پرداخته‌اند.

از موثقی چندی پیش فیلم سینمایی "خواستگار محترم" با بازی فرهاد آئیش، گوهر خیراندیش، نگین صدق گویا، یوسف تیموری و مجید مشیری روی پرده سینماها است.