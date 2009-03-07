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۱۷ اسفند ۱۳۸۷، ۱۲:۴۷

نتایج یک پژوهش نشان می دهد:

بیش از 30 درصد معتادان ایرانی بالای دیپلم هستند

بیش از 30 درصد معتادان ایرانی بالای دیپلم هستند

نتایج یک پژوهش نشان می دهد که بیش از 30 درصد از معتادان ایرانی مدرک بالای دیپلم دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس تحقیقات انجام شده در مرکز تحقیقات سوء مصرف مواد و وابستگی به مواد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی همچنین 7.3 درصد از معتادان در مشاغل دولتی و 40 درصد در شغل آزاد فعالیت دارند که از این میان 9 درصد از معتادان کشور اعلام کردند که اعتیاد عامل اصلی بیکاری آنها بوده و 12 درصد نیز عنوان کرده اند که از پیش از اعتیاد هم  بیکار بوده اند.

رئیس انجمن علمی مددکاران اجتماعی ایران درباره حضور 7.3 درصدی معتادان در مشاغل دولتی می گوید:  قطعا این آمار بیش از این خواهد بود،تجربه نشان می دهد که به میزان همین آمار آشکار افرادی هستند که مخفیانه وپنهانی مواد مصرف می کنند و روسای اداره یا همکارانشان اطلاعی از آن ندارند.

مصطفی اقلیما می افزاید: دلیل پنهان کاری هم کاملا مشخص است چرا که می ترسند شغل خود را از دست دهند و این آماری هم که منتشر شده از کارمندان قراردادی و پیمانی و روزمزد بوده که پایین تر از واقعیت ها است.

این استاد دانشگاه با اشاره به آمار 30 درصدی معتادان بالای دیپلم نیز گفت: تحقیقات ما نشان داده است که تحصیل در اعتیاد تاثیری ندارد و بسیاری از افراد تحصیلکرده نیز به مواد مخدر گرایش دارند و به نظر ما این آمار بیش از این خواهد بود.

همچنین  65 درصد از جامعه آماری یک میلیون و 600 هزارنفری معتاد این پژوهش عنوان کرده اند که دارای درآمد شخصی هستند و حدود 16 درصد از طریق خرید و فروش و حمل مواد درآمد کسب می کنند و 35 درصد نیز فاقد شغل هستند.

رئیس انجمن علمی مددکاران اجتماعی ایران دراین باره می گوید: در ایران وقتی که کارفرمای فرد معتاد از اعتیاد آن مطلع شود اولین کاری که می کند این است که کارگر یا کارمند خود را اخراج می کند و با این تفکر و ذهنیت نباید توقع داشته باشیم که فرد معتاد به سمت فروش مواد، دزدی و یا بیکاری و گدایی روی نیاورد. 

کد مطلب 842601

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