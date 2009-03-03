  1. سیاست
  2. سایر
۱۳ اسفند ۱۳۸۷، ۱۴:۰۸

مظاهری در گفتگو با مهر:

کسری بودجه 88 آفت جدی در اجرای هدفمند کردن یارانه‌هاست

کسری بودجه 88 آفت جدی در اجرای هدفمند کردن یارانه‌هاست

رئیس کل سابق بانک مرکزی گفت: هر اقدامی در رابطه با اجرای هدفمند کردن یارانه ها باید در قالب برنامه مشخص و سنجیده ای صورت بگیرد؛ زیرا به نظر می رسد کسری بودجه سال 88 آفت جدی در این زمینه باشد.

طهماسب مظاهری رئیس کل سابق بانک مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این سئوال که آیا با توجه به مصوبه  کمیسیون تلفیق مجلس مبنی بر اختصاص اعتبار 20 هزار میلیارد تومان در بودجه از طریق افزایش قیمت حاملهای انرژی برای  هدفمند کردن یارانه ها ، همچنین وضعیت بودجه سال 88 ، امکان اجرایی شدن طرح تحول اقتصادی در سال آینده وجود خواهد داشت، اظهار داشت: هر اقدامی که در خصوص هدفمند کردن یارانه ها انجام می شود باید در قالب چارچوب و برنامه ای مشخص باشد و همه ابعاد آن سنجیده شود.

وی افزود: اگر گران کردن قیمت حاملهای انرژی برای جبران کسری بودجه باشد، باید جدا مراقبتی صورت گیرد تا این اتفاق رخ ندهد.

مظاهری همچنین کسری بودجه سال 88 را آفت جدی در اجرای هدفمند کردن یارانه ها ارزیابی کرد.

کد مطلب 842603

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها