طهماسب مظاهری رئیس کل سابق بانک مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این سئوال که آیا با توجه به مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس مبنی بر اختصاص اعتبار 20 هزار میلیارد تومان در بودجه از طریق افزایش قیمت حاملهای انرژی برای هدفمند کردن یارانه ها ، همچنین وضعیت بودجه سال 88 ، امکان اجرایی شدن طرح تحول اقتصادی در سال آینده وجود خواهد داشت، اظهار داشت: هر اقدامی که در خصوص هدفمند کردن یارانه ها انجام می شود باید در قالب چارچوب و برنامه ای مشخص باشد و همه ابعاد آن سنجیده شود.

وی افزود: اگر گران کردن قیمت حاملهای انرژی برای جبران کسری بودجه باشد، باید جدا مراقبتی صورت گیرد تا این اتفاق رخ ندهد.

مظاهری همچنین کسری بودجه سال 88 را آفت جدی در اجرای هدفمند کردن یارانه ها ارزیابی کرد.