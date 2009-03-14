توسعه فضای سبز شهری بوشهر نامتوازن است

شاهپور رجایی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: در برخی مناطق شهر فضاهای سبز به خوبی جانمایی شده است ولی در برخی دیگر از جمله مناطق پرچمعیت و محوری شهر با کمبود و یا فقدان این فضاها مواجه هستیم.

وی در مورد ناپایداری فضای سبز در شهر بوشهر گفت : توسعه پایدار و ماندگاری فضای سبز در شهر بوشهر نیازمند بکارگیری تکنولوژیهای نوین و استفاده از دستگاه هایی با شرایط اقلیمی این شهر است.

رجایی با بیان این که ایجاد فضای سبز ضرورتی اجتناب ناپذیر است، اظهار داشت: امروزه پارکها و فضای سبز به عنوان جایگاه های تفرجگاهی، تکیه گاه و پناهگاه مردم محسوب می شوند .

وی یادآور شد: مطمئناً اگر امروز خود را به تکنولوژی و دانش روز در مورد مدیریت بر پارکها و فضای سبز مجهز نکنیم در آینده دچار مشکلات زیادی خواهیم شد .

شهردار بوشهر با اشاره به اینکه روشهای سنتی دیگر پاسخگوی نیازهای شهروندان نیست، گفت: امروز مردم می خواهند با فضای سبز زندگی کنند و سازمان فضای سبز بوشهر باید بخش قابل توجهی از نیازها و کمبودهای شهروندان را جبران کند .

رجایی گفت : می بایست با مدیریت صحیح و اصولی هزینه نگهداری از پارکها و فضای سبز را در بوشهر کاهش داد .

وی در مورد همکاری بین بخشی و تعامل شهرداری با سایر دستگاه های مرتبط ابراز داشت : خوشبختانه شهرداری بوشهر ارتباطات بسیار خوبی با دستگاه های مرتبط با فضای سبز مانند اداره بهداشت شهرستان، محیط زیست، جهاد کشاورزی و مرکز تحقیقات این سازمان دارد .