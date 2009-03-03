به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد این فیلم بر مبنای رویدادی واقعی ساخته می‌شود و درباره کشتی صید بال "اسیکس" است که سال 1820 در جزیره نانتاکت در 30 مایلی جنوب ایالت ماساچوستس مورد حمله یک وال قرار گرفت.

خدمه کشتی که هزاران مایل از خانه دور شده بودند، 90 روز در دریا سرگردان بودند و در نهایت تنها هشت نفرشان نجات پیدا کردند. فیلمنامه "در دل دریا" را زوییک و مارشال هرسکوویتس نوشته‌اند.

این فیلم بر مبنای بر مبنای رمان "در دل دریا" ناتانیل فیلبریک برنده جایزه ملی کتاب ساخته می‌شود. هرمان ملویل کتاب "موبی دیک" را با الهام از غرق شدن کشتی اسیکس نوشت.

زوییک 56 ساله سال 1999 در مقام یکی از تهیه‌کنندگان فیلم "شکسپیر عاشق" برنده اسکار شد. او برای "قاچاق" نیز نامزد اسکار بهترین فیلم بود.

"شکوه"، "افسانه‌های پاییزی"، "شهامت زیر آتش"، "محاصره"، "آخرین سامورایی" و "الماس خونین" از فیلم‌هایی زوییک در مقام کارگردان است که اخیرا "مقاومت" با بازی دانیل کریگ را روی پرده سینماها داشت.