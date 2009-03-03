ایران از موقعیت قبرس برای دستیابی به بازارهای اروپا استفاده کند

به گزارش خبرنگار مهر، "آنتونی پاشالیدس" امروز در تهران در دیدار با فعالان اقتصادی بخش خصوصی ایران با تاکید بر لزوم توسعه همکاریهای تجاری دو کشور گفت: در حال حاضر بهترین فرصت برای اجرای طرحهای همکاری اقتصادی و انعقاد قراردادهای دو جانبه بین ایران و قبرس است.

وی قبرس را پل ارتباطی میان اورپا و خاورمیانه ذکر و تصریح کرد: ایران می تواند از جزایر قبرس برای دستیابی به بازارهای اروپا استفاده کند و زمینه خوبی برای انعقاد قرادادهای دوجانبه میان ایران و قبرس فراهم شده است.

پاشالیدس با اشاره به موقعیت جغرافیایی قبرس، مدیران این کشور را از استانداردهای بالایی برخوردار دانست و گفت: این کشور بسیار مطمئن است، این در حالی است که صنعت و گردشگری قبرس، این کشور را هدفی برای دستیابی به بازارهای جهانی و رقابتی دانست.

همچنین نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران در این دیدار حجم فعلی روابط تجاری و بازرگانی ایران و قبرس را در سطح قابل قبولی ندانست و گفت: این درحالی است که با توجه به امکاناتی که در اختیار دو کشور به لحاظ افزایش سطح مبادلات تجاری است، این رقم قابل قبول نیست.

نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران افزود: البته حضور هیئت عالی رتبه کشور قبرس در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران سرآغازی برای توسعه فعالیتهای تجاری ایران و قبرس است که در این راستا، باید نهایت تلاش را برای ارتقای سطح مبادلات تجاری میان دو کشور انجام داد.

علاء میرمحمد صادقی تصریح کرد: ایران نیز در حال انجام تغییراتی در اقتصاد خود است؛ به این معنا که یکسال قبل اقتصاد کشور از دست دولت رها شده و کار اقتصادی به صورت متمرکز از دستور کار خارج شده است، این درحالی است که طبق قوانین و آئین نامه های مصوب مجلس و ابلاغیه رهبر معظم انقلاب اسلامی مقرر شده که عاملیت امور اقتصادی و بازرگانی در دست بخش خصوصی قرار گیرد.

به گفته وی، در این راستا دولت موظف است که صنایع و اختیارات خود را به بخش خصوصی محول کند که تاکنون 10 درصد این امور واگذار شده و تا دو سال آتی نیز کلیه مسئولیتهای اقتصادی دولت به بخش خصوصی سپرده می شود.

میرمحمد صادقی، اظهار داشت: برای پیشرفت بخش خصوصی تسهیلاتی فراهم شده و قوانینی نیز برای جذب سرمایه گذاری خارجی به تصویب رسیده است که این تمهیدات، در کمتر کشوری برای تضمین اصل و سود سرمایه و انتقال آندر مواقعی که سرمایه گذار مایل باشد، در نظر گرفته شده است.

نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران گفت: تصدی بخش خصوصی در اقتصاد و تضمین سرمایه گذاری توسط دولت، زمینه سرمایه گذاری مشترک بین دو کشور را فراهم می کند که در صورت ایجاب ضرورت، می توان تفاهم نامه ای به منظور متعهد کردن دو طرف برای توسعه زمینه های فعالیت به امضاء رساند.

در ادامه "جرج لپتوس" رئیس اتاق بازرگانی و صنعت قبرس با تاکید بر گسترش سرمایه گذاری های مشترک میان دو کشور خاطرنشان کرد: قبرس در یک منطقه استراتژیک میان سه قاره قرار گرفته است و مسیر و مرز اصلی اروپا به شمار می آید.

وی اظهار داشت: در این راستا اتاقهای بازرگانی می توانند در کنار یکدیگر به عنوان مکمل عمل کرده و برای سفارتخانه ها برنامه ریزی کنند و در همین رابطه نیز توافق نامه ای به امضا رسانند.

لپتوس در ادامه افزود: باید به موقعیتهای ویژه ای که برای اهدافی که در نظر است فکر کنیم و راه حلی بیابیم.

وی از اعضای اتاق بازرگانی درخواست کرد که از امکانات اقتصادی قبرس دیدن کنند با مذاکره با خطوط هواپیمایی دو کشور، پرواز مستقیمی میان ایران و قبرس ایجاد کنند.