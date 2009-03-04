"پسر تهرانی" در انتظار پروانه نمایش است

راستگفتار در این باره به خبرنگار مهر گفت: حدود یکماه است فیلم آماده نمایش شده و برای گرفتن پروانه نمایش آن اقدام کردهایم. پخش "پسر تهرانی" بر عهده هدایت فیلم است. درباره زمان دقیق اکران هم برنامه خاصی نداریم. زیرا فکر میکنم فیلم هر زمان به نمایش عمومی درآید، میتواند مخاطب خود را داشته باشد.
"پسر تهرانی" داستان منصور است که قصد دارد پسر از فرنگ برگشته خود را وادار به ازدواج کند و این به کشمکشهایی میان آنها میانجامد. محمدرضا شریفینیا، امین حیایی، شیلا خداداد، سارا خوئینیها، طناز طباطبایی و فلامک جنبیدی در فیلم بازی کردهاند.
فیلمنامه "پسر تهرانی" را حمیدرضا محسنی نوشته و عوامل تولید عبارتند از مدیر فیلمبرداری: تورج منصوری، طراح گریم: ایمان امیدواری، طراح صحنه و لباس: مرجان شیرمحمدی، صدابردار: محمود خرسند، روابط عمومی: آرام اعتمادی و عکاس: احمدرضا شجاعی.
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