سیاستهای مبهم برای ساماندهی پاسارگاد/ آمار متناقض مبنای تصمیمگیریها

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، استان فارس با برخورداری از سه هزار اثر تاریخی ثبت شده حدود 38 درصد از آثار تاریخی کشور را به خود اختصاص داده که از جمله شاخصترین آنها را می توان تخت جمشد و مجموعه تاریخی پارسه پاسارگاد دانست.

اهمیت تاریخی و میراث این مجموعه عظیم به یادگار مانده از 2500 سال پیش بر هیچکس به ویژه متولیان میراث فرهنگی کشور پوشیده نیست و یونسکو نیز با ثبت جهانی این اثر بزرگ باستانی همواره توجه خاص خود را به این مجموعه نشان داده است.

اهمیت این اثر تاریخی به حدی بود که 25 آذر ماه همین سال طی مراسمی که به مناسبت سی امین سالگرد ثبت جهانی تخت جمشید برگزار شد و گواهینامه میراث فرهنگی جهان نیز از سوی یونسکو به این اثر تاریخی اعطا شد تا تاکیدی بر اهمیت حفظ و نگهداری مجموعه بزرگ پاسارگاد باشد.

با این تفاسیر به خوبی می توان به ضرورت توجه و نگهداری از این اثر تاریخی به نحو احسن پی برد و به این درک رسید که نه تنها برای ایران بلکه برای جهان نیز وجود چنین آثار عظیم فرهنگی و تمدنی حائز اهمیت است، اما طی این سالها برخی کم توجهیها و بی توجهیها به حفظ و نگهداری این داشته فرهنگی 2500 ساله سبب شده که هر از چند مدتی چالشی در این بخش به وجود آید و همگان را بر این تفکر فرو ببرد که ایران به رغم برخورداری از انواع فناووریها و تکنولوژیهای پیشرفته دنیا چگونه ظرف این سالها موفق به نگهداری مطلوب و مناسب این اثر تاریخی عظیم نشده است.

شرکتی اتریشی متقاضی مراقبت و احیای تخت جمشید ایرانی!

این بی توجهیها باعث شده که یک شرکت اتریشی ضمن مشاهده مشکلات متعدد موجود در این اثر تاریخی به میراث فرهنگی کشور پیشنهاد اجرای پروژه ای برای مراقبت، نورپردازی و احیای تخت جمشید را ارائه کند.

از این پیشنهاد چنین استنباط می شود که حتی یک کشور در یک نقطه ای بسیار دور از ایران متوجه اهمیت این اثر تاریخی شگرف شده و برای حل مشکلات و چالشهای پیرامون آن اعلام آمادگی کرده اما هنوز مسئولان و متولیان میراث فرهنگی کشور از اهمیت این اثر فرهنگی بزرگ بی خبرند به گونه ای که طی این مدت بارها مشکلاتی در خصوص نحوه نگهداری و مرمت این مجموعه پیش آمد تا برای شائبه بی توجهی مسئولان به میراث تاریخی تخت جمشید، دارای مصداقی ملموسی باشد.

یکی از مسائلی که این شرکت اتریشی بر آن تاکید داشته حصارکشی و نگهداری این اثر تاریخی است که باید بیش از پیش نسبت به مراقبت از آن اقدام کرد.

هم اکنون پس از پنج سال از گذشت تقاضای این شرکت اتریشی مسئولان به آنها جواب قطعی نداده اند تا حداقل با استفاده از سرمایه گذاریهای خارجی تخت جمشید به حدی مناسبی از احیا دست یابد.

دبیر کل انجمن ایران - اتریش در این خصوص گفت: پس از گذشت پنج سال و رفت و آمدهای مکرر شرکت اتریشی همچنان مسئولان میراث فرهنگی کشور جواب قطعی به تقاضای ساماندهی مجموعه تخت جمشید از سوی این شرکت اتریشی ارائه نمی دهند.

مسعود مصاحب در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز افزود: شرکت اتریشی متقاضی این امر ضمن اینکه با میراث فرهنگی شرکت مشترک را تشکیل داده و تا کنون حدود 400 هزار دلار نیز برای این موضوع هزینه کرد است اما مسئولان میراث فرهنگی به تقاضای این شرکت پاسخ قطعی نمی دهند.

دبیر انجمن ایران - اتریش: تخت جمشید در معرض تخریب است

وی خاطرنشان کرد: تخت جمشید یک میراث بزرگ تاریخی و جهانی به شمار می رود که متعلق به همه جهانیان است اما در حال حاضر به راحتی در معرض از بین رفتن است و هیچگونه سرپرستی مناسبی در آن محل انجام نمی شود.

دبیر کل انجمن ایران - اتریش گفت: تخت جمشید نیاز به حصارکشی دارد، ورود و خروجها باید کاملا کنترل شود، آثار باستانی موجود در محوطه باید به صورت مطلوبی نگهداری شود و موزه آن نیز باید تکمیل شود که تا به امروز هیچیک از این مسائل محقق نشده است.

از مجموعه برنامه های این شرکت اتریشی چنین برمی آید که آنها از تمامی مشکلات و مسائلی پیش روی تحت جمشید مطلع هستند و برای هر کدام از مسائل برنامه خاصی دارند اما میراث فرهنگی با وجود برخورداری از کارشناسان و متخصصان مختلف به این نکات طی این مدت توجه نکرده است.

آمارهای متناقض مبنای تصمیمگیریها

نوروز سال 87 مانند سالهای گذشته استان فارس و شهر شیراز میزبان مسافران نوروزی مختلفی بوده که یا به قصد اقامت به شیراز سفر کرده بودند یا اینکه برای سفر به جنوب کشور از این شهر نیز گذشتند اما فقدان آمار دقیق در خصوص تفکیک مسافران نورزی شیراز و آنهایی که از این مقصد به جنوب کشور تردد کرده اند باعث شد، شائبه وجود آمارهایی غیرواقعی مطرح شود.

باید در نظر داشت که مبنای تصمیمگیری در هر جامعه ای آمارهای صحیح و مبتنی بر واقعیت است و چنانچه در جامعه ای آمارها واقعی نباشد نمی توان برنامه ریزی مناسبی در جهت تحقق توسعه پایدار تدوین کرد.

ورود 450 هزار نفر به تخت جمشید و خروج 930هزار نفر!

دبیر کل انجمن ایران اتریش در ادامه سخنان خود یادآورشد: بر اساس آمار، پارسال 450هزار نفر وارد تخت جمشید شده و 930هزار نفر از آن خارج شده اند، باید در نظر داشت که این آمار نمی تواند درست باشد یا این آمار غلط است یا مشکلی بسیار بزرگ در کار بوده است.

دبیر کل انجمن ایران اتریش افزود: بر همین اساس باید سیستم کنترلی مناسبی برای ورود و خروج برای تخت جمشید طراحی شود که شرکت اتریشی مذکور در برنامه های خود این نکته را لحاظ کرده است.

مصاحب با بیان اینکه به غیر از رئیس جمهور با تمام متولیان امر در این باره صحبت کرده ایم تا موضوع به یک نتیجه برسد، افزود: این شرکت اعلام کرده چنانچه در روزهای آتی به نتیجه نرسد، عقب نشینی خواهد کرد.

به هر حال چه مسئولان میراث فرهنگی با این شرکت اتریشی یا هر متقاضی دیگری به تفاهم برسند و چه شرکت مذکور عقب نشینی کند متولیان امر باید مدیریتی بهتر از گذشته نسبت به مجموعه آثار تاریخی بزرگ کشور داشته باشند تا از این طریق هم داشته های فرهنگی و تمدنی کشور بر جای خود باقی بماند و هم اینکه از این آثار تاریخی به عنوان منابع درآمدزای بزرگی جهت توسعه و رونق هر منطقه استفاده شود.