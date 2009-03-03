ذخیره سازی اسکناس برای 3 سال / تغییر طرح پشت اسکناس 2 هزار تومانی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد قدس الهی امروز در نشستی خبری در بانک مرکزی گفت: سکه های یادبود نقره سی امین سال پیروزی انقلاب در زمان حاضر آماده عرضه است و قیمت آن بر اساس قیمت تمام شده ضرب و قیمت بین المللی هر روز تعیین می شود.

مدیر اداره نشر اسکناس و خزانه بانک مرکزی با اشاره به انتشار ایران چک بانک مرکزی در مرداد ماه سال جاری، گفت: این امر سبب شد تا بانکها از فروش چک پولها منع شوند که جلوگیری از رشد نقدینگی، کاهش صفهای طولانی بانکی، دریافت و پرداخت اسکناس در کوتاه مدت، تسهیل در مبادلات، صرفه جویی در وقت مردم و متصدیان و بازگشت بخشی از اسکناس ها از مزایای آن بود.

وی ادامه داد: علاوه بر مزایای ذکر شده، انتشار ایران چک توسط بانک مرکزی سفارش چاپ اسکناس بانک مرکزی را کاهش داد.

به گفته قدس الهی، سفارش چاپ اسکناس در سال 86 یک میلیارد برگ و سال 87 حدود 720 میلیون برگ بوده و پیش بینی می شود میزان سفارش اسکناس در سال 88 به یک پنجم کاهش یابد که این امر منجر به صرفه جویی در هزینه های بانک می شود.

مدیر اداره نشر اسکناس و خزانه بانک مرکزی در خصوص تمهیدات بانک مرکزی در سال جدید نیز گفت: بر این اساس اسکناسهای مازاد در استانها به سیستم بانکی برگشت داده نشد و در استانها با نظارت ناظر پولی بانک مرکزی نگهداری می شود.

به گفته قدس الهی، ذخیره اسکناس در استانها 10 برابر سال گذشته و به همین دلیل نگرانی برای تامین پول برای بانکهای کشور وجود ندارد.

وی با بیان اینکه ذخیره اسکناس در بانک مرکزی بیش از دو برابر سال گذشته است، اظهار داشت: در زمان حاضر برای مصرف 3 سال اسکناس ذخیره شده است.

به گفته وی ایران چک بانک مرکزی نیز به میزان لازم چاپ و ذخیره شده است و بانکها به هر میزان که تقاضا داشته باشند در اختیارشان قرار داده می شود.

وی با اشاره به بخشنامه بانک مرکزی به بانک ها در خصوص اسکناس گذاری خودپردازها گفت: بانکها موظف شدند تا در 24 ساعت شبانه روز تمام کاستهای خودپردازها را از وجوه مورد نیاز پر کنند.

مدیر اداره نشر اسکناس و خزانه بانک مرکزی تصریح کرد: با انتشار ایران چک بانک مرکزی بخشی از ظرفیت چاپخانه بانک مرکزی خالی شده و به همین دلیل آمادگی لازم برای قبول سفارشات خارجی ایجاد شده است.

به گفته وی 640 میلیون برگ اسکناس به ارزش 3 هزار و 800 میلیارد ریال امحاء شده است.

قدس الهی با بیان اینکه سرانه اسکناس در سال 86 حدود 114 برگ بوده است، تصریح کرد: این رقم با توجه به انتشار ایران چک و برگشت اسکناس به سیستم بانکی به 100 برگ کاهش یافته است.

مدیر اداره نشر اسکناس و خزانه بانک مرکزی گفت: سکه های فلزی در جریان به دلیل ارزش ذاتی بیش از اسمی آن توسط سودجویان ذوب می شد و بانک مرکزی برای جلوگیری از این امر اقدام به تغییر آلیاژ آنها کرده است.

وی با اشاره به سکه هایی که از روز گذشته در اختیار بانکها قرار داده شده است گفت: وزن سکه 25 تومانی که در گذشته 5 گرم بود به 2.8 گرم، سکه 50 تومانی که بیش از 6 گرم بود به 3.9 گرم و سکه 100 تومانی 5.8 گرم کاهش یافته است.

به گفته وی ارزش ذاتی سکه ها به یک سوم، یک چهارم و یک پنجم کاهش یافته تا زمینه ذوب آنها از بین برود.

قدس الهی در خصوص سکه های طلا نیز گفت: بانک مرکزی برای تعدیل قیمت سکه اقدام به عرضه آن کرده است تا قیمت سکه ها مطابق با قیمت جهانی طلا تعیین شود.

وی افزود: این امر سبب شد تا قیمت سکه در اسفند ماه سال جاری بر اساس تغییرات قیمت جهانی کاهش یا افزایش یابد.

مدیر اداره نشر اسکناس و خزانه بانک مرکزی با اشاره به حراج سکه های یادبود سی امین سال پیروزی انقلاب اسلامی از طریق بانک کارگشایی، گفت: این سکه ها در 4 مجموعه 3 تایی عرضه می شود.

قدس الهی در ادامه از تغییر طرح پشت اسکناسهای 2 هزار تومانی خبر داد و گفت: طرح پشت این اسکناسها به طرح مسجد الاقصی مزین خواهد شد.

وی ایران چکها را ابزار پرداختی همچون اسکناس دانست و گفت: کارکرد ایران چک ها همچون اسکناس و جایگزینی برای آن شده است.

مدیر اداره نشر اسکناس و خزانه بانک مرکزی تصریح کرد: هر چه ایران چکها بیشتر رواج یابد استفاده از اسکناس کاهش می یابد در نتیجه پیش بینی می شود که سرانه اسکناس در سال 88 کاهش یابد.

وی گفت: تا کنون درخواست کتبی برای دریافت سکه به منظور ارائه عیدی به کارمندان از طریق دستگاه ها نداشته ایم و دستگاه ها تمایلی به خرید سکه به این منظور نداشته اند.

قدس الهی خاطر نشان کرد: فعلا دستوری برای چاپ اسکناس با رقم درشت تر از 5 هزار تومان در دستور کار نیست.