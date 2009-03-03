به گزارش خبرگزاری مهر، سید هادی صادقی دبیر اجرایی همایش با بیان این خبر گفت: این همایش به بررسی ابعاد مختلف اثرات متقابل موفقیت هسته ای و ابعاد روانی - اجتماعی و فرهنگی آن با توجه به مبانی، مفاهیم و رویکردها، آثار، پیامدها، تعاملات و تبادلات، خدمات متقابل و بررسی های تطبیقی و نیز پیشنهاد راهکارهای اجرایی و عملیاتی با حضور صاحبنظران حوزه و دانشگاه جهت عرضه نوآوری و شکوفایی های علمی کشور می پردازد.

وی با اشاره به اینکه میزان اثربخشی موفقیت هسته ای کشور بر ارتقا هویت ملی و انسجام اسلامی - ایرانی و فراهم سازی الگوی تربیتی و فرهنگی به منظور نهادینه ساختن حرکتهای علمی و فناوری و ارزیابی میزان اثر بخشی اقدامات فرهنگی و تربیتی درموفقیت های هسته ای تاثیرگذار است، افزود: علاوه بر نهاد نمایندگی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور، دانشگاه تهران، سازمان ملی جوانان، معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی، شبکه چهارم سیما و موسسه علمی فرهنگی طلوع سبز کار آفرین از نهادهایی هستند که در برگزاری این همایش همکاری می کنند.

صادقی با دعوت از محققین و دانش پژوهان برای شرکت در این همیاش اضافه کرد: این همایش در دو بخش برگزار می شود که در بخش اول با عنوان موفقیت هسته ای و هویت ملی محورهای ارزیابی موفقیت های فناوری هسته ای و اثرات آن بر روحیه ملی و غرور ملی، اثر موفقیتهای علمی فناوری بر انسجام ملی، موفقیت هسته ای ایران و ارتقا خودباوری علمی نسل جوان ، اثر موفقیت هسته ای ایران و افزایش احساس تعلق ملی، نقش موفقیت هسته ای ایران بر غرور ملی و ضرورت بازآفرینی اقتدار ملی و دستاوردهای هسته ای ایران الگویی برای تربیت نسل آتی را شامل می شود.

وی ادامه داد: در بخش موفقیت هسته ای و ابعاد فرهنگی محورهای موفقیت هسته ای جمهوری اسلامی ایران و مولفه های فرهنگی (ایران - اسلامی)، موفقیت های هسته ای کشور، وظایف و مسئولیتهای نهادهای دولتی و غیر دولتی، موفقیت های هسته ای، تاریخ، تمدن و مولفه های الگوسازفرهنگی، موفقیت هسته ای ایران و ارتقا ابعاد فرهنگی در سطوح ملی و بین المللی، موفقیت هسته ای و ضرورت بازسازماندهی، نظام های تربیتی، اجتماعی و فرهنگی، نقش موفقیتهای علمی و هسته ای در توسعه مبادلات فرهنگی داخلی و خارجی، نقش موفقیتهای هسته ای در ایجاد تحول و ارتقا فرهنگ عمومی نقش و جایگاه ابزارهای فرهنگی در توسعه فرهنگی - اجتماعی و موفقیت هسته ای و رسانه های ارتباط جمعی دیده شده است.

علاقمندان تا 25 اردیبهشت ماه 1388 می توانند مقالات خود را به دبیرخانه همایش به نشانی خیابان جلال ال احمد روبروی کوی نصر، دانشکده علوم تربیتی دفتر موسسه طلوع سبز ارسال کنند.