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۱۳ اسفند ۱۳۸۷، ۱۲:۵۵

نهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران در خراسان جنوبی آغاز شد

بیرجند - خبرگزاری مهر: نهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران با حضور مدیر عامل شرکت ایران خودرو در دانشگاه بیرجند آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، نهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران پیش از ظهر امروز با هدف گسترش فضای علمی، تحقیقاتی، صنعتی و نوآوری در کشوزر، گسترش مرزهای دانش و پژوهش و آشنایی با آخرین دستاوردهای ساخت و تولید جهان، تبادل دستاوردهای جدید در این رشته میان متخصصین داخلی و خارجی، ایجاد بستر مناسب برای بهره مندی از تجارب کاربردی و حرفه ای صنعتگران در داخل و خارج از کشور و هم اندیشی و تجزیه و تحلیل مسائل صنعتی و ارائه تجارب حاصل از پروژه های اجرایی در دانشگاه  بیرجند آغاز شد.

همچنین تقویت و تشویق روحیه پژوهش در میان دانشگاهیان و فارغ التحصیلان دانشگاهی، جلوگیری از انجام کارهای موازی پژوهشی و هماهنگ کردن آنها با یکدیگر، سوق دادن تفکر پژوهشی به سمت پروژه های زیر بنایی و راهبردی کشور، استفاده از پتانسیل های دانشگاه ها، استفاده از دانش روز در مباحث ساخت و تولید کشور و معرفی، توسعه و انتقال تکنولوژی های نو و پیشرفته و کمک به توسعه صنعتی کشور نیز ازجمله اهداف برگزاری این کنفرانس می باشد.

طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر، ماشین کاری سنتی و غیر سنتی، اتوماسیون در ساخت و تولید، مدیریت اقتصاد در ساخت و تولید و کاربردهای صنعتی در ساخت و تولید از جمله شاخص ترین زمینه های برگزاری این کنفرانس هستند.

نهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران به مدت سه روز در دانشگاه بیرجند ادامه دارد.

کد مطلب 842644

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