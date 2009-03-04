مربی تیم بسکتبال بیم بابل که تیمش دیداردوشنبه شب مقابل مهرام را واگذار کرد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: بازیکنان خوب تمرین می‌کنند و به لحاظ فنی هم مشکل عمده‌ای ندارند. فکر می‌کنم آنها به خاطرنداشتن تمرکز در بازی‌های اخیر متزلزل نشان داده‌اند.

وی با بیان اینکه بعد از باخت به صبامهر وضعیت تیم کاملا تغییر کرد، افزود: از آن روز بازیکنان با وجود داشتن آمادگی بدنی و فنی نمی‌توانند کارایی لازم را در زمین داشته باشند. بعد از باخت به صبامهر ما دیدار مقابل تیم‌های تراکتورسازی، شهرداری گرگان و ذوب آهن اصفهان را هم واگذار کردیم و دوشنبه شب هم با وجود برتری نتوانستیم روند خود را تا پایان ادامه دهیم.

سارنگ تاکید کرد: با این شرایط فقط باید به از دست ندادن رده پنجم جدول فکر کنیم. شاید اینگونه بازیکنان بتوانند روحیه خود را برای حضور بهتر در مرحله پلی‌اف حفظ کنند. خصوصا اینکه در زمان استراحتی که تا آغاز دیدارهای پلی‌اف در پیش داریم می‌توانیم کارهای لازم را برای بازسازی تیم انجام دهیم.

مربی تیم بسکتبال بیم با اشاره به اینکه واقعیت این تیم چیزی نیست که طی هفته‌های اخیرنشان داده شده است، تصریح کرد: از اینکه صعودمان به مرحله پلی‌اف حتمی است، خیالمان راحت است. فقط باید تمرکز از دست رفته را به بازیکنان بازگردانیم تا بتوانیم واقعیت تیمی بیم را در دیدارهای دور بعد نشان دهیم.