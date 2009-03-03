"ملاصدرا، هنر، اخلاق، معادشناسی" روانه بازار نشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، چاپ اول مجموعه مقالات منتخب دومین همایش بین‌المللی حکیم صدرالمتألهین، با نام «ملاصدرا، هنر، اخلاق، معادشناسی» زمستان 87 و در 2000 نسخه توسط انتشارات بنیاد حکمت اسلامی صدرا منتشر شد.

مجموعه مقالات این همایش در 5 مجلد کتاب گنجانده شده است. جلد حاضر که جلد پنجم از آن مجموعه است، مقاله‌هایی در دو مقوله پیرامون اخلاق، فلسفه، هنر، سیاست و روانشناسی فلسفی و معادشناسی را در بردارد. این مجموعه شامل 21 مقاله است که 7 مقاله آن، از انگلیسی به فارسی ترجمه شده‌اند.

در مقدمه کتاب آمده است: دومین همایش بین‌المللی ملاصدرا در سال 1383 شمسی در تهران نیز مانند همایش نخستین در خرداد 1378، ضمن معرفی فلسفه اسلامی و بویژه مکتب متعالیه ملاصدرا به جهانیان، توانست فضلای ایرانی را با اندیشه میهمانان خارجی که نماینده مکاتب دیگر بودند، آشنا سازد.

یکی از ارکان عمده فلسفه و هر دانش دیگر، مقایسه آراء دانشمندان و نظریه‌پردازان آن دانش با یکدیگر است؛ و در فلسفه این کار اهمیت بیشتری دارد. نگاه مقایسه‌ای در فلسفه دارای چندین فایده است، از جمله شناخت نقص و کمال نظریه‌های خودی و درک بیشتر و بهتر آن؛ زیرا که فیلسوف اگر فقط عالم به مکتب خود باشد نقص آن را به خوبی در نمی‌یابد، ولی اگر از بیرون نیز به آن بنگرد؛ بهتر و بیشتر می‌تواند درباره آن قضاوت کند و نقص و کمال آن را دریابد.

برخی از عناوین مقالات به چاپ رسیده در کتاب حاضر عبارتند از: تأثیر دیدگاههای فلسفه اخلاق در تصمیم‌گیری‌های عملی در زمینه اخلاق پزشکی نوشته باقرلاریجانی، تأملّی در مبانی نظری هنر اسلامی «خیال» و «زیبایی» در اندیشه‌های ملاصدرای شیرازی نوشته حسن بلخاری، مسائل مطرح در فلسفه اخلاق و سنت آن با دین در رویکردی تطبیقی از مریم صانع‌پور، بنیانهای فلسفی گفتگوی تمدنها از هانس کخلر، ضرورت توجیه در علم اخلاق از داگفین فلسدال، عالم خیال، ملاصدرا و زیبایی‌شناسی اسلامی از جان‌اف.کوئین.

روش‌شناسی روایی تحلیل جامعه اسلامی از یوری‌م. پوچتا، مدّعیان اخلاقی بعنوان حقایق صوری: برخی از پیامدهای روابط میان الهیات و اخلاق از داگلاس پی‌. لاکی، ذهن خلاق و خلقت زیبایی‌شناختی نمایی نو برای یک تئوری جدید زیبایی‌شناسی معاصر کار مشترک مصطفی عبدو و محمد خیر و ذات فردی صرف ـ رویکردی ارسطویی به جاودانگی نوشته کریسیتن کانزانیان، از دیگر مقالات برگزیده مطرح شده در دومین همایش جهانی ملاصدرا به شمار می‌روند.

بتازگی جلد پنجم مجموعه مقالات منتخب دومین همایش جهانی حکیم صدرالمتألهین زیر نظر ریاست بنیاد حکمت اسلامی صدرا در 392 صفحه بهمراه شرح حال مختصر برخی از نویسندگان مقالات در قطع وزیری به چاپ رسیده و روانه بازار نشر شده است.