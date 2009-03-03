به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب به کوشش محمد جواد مرادی نیا حاصل استخراج صحبت‌های ضبط شده آیت‌الله پسندیده برادر بزرگ امام خمینی (ره) است که از دو بخش تاریخچه خاندان امام (ره) و گوشه‌هایی از تاریخ معاصر ایران برخوردار است.

تاریخچه خاندان امام (ره) به معرفی، جد بزرگ، جد، عمو... و اطلاعاتی تاریخی از پیشینیه شهرستان خمین در طول یک قرن گذشته می پردازد. بخش دوم نیز شامل خاطرات پراکنده‌ای از حوادث سیاسی یکصد سال گذشته و حوادثی چون: جزییات کودتای 1299، ناگفته‌هایی از ماجرای کشف حجاب، حوادث مربوط به کودتای 28 مرداد، تبعید امام به ترکیه و همچنین تلاش‌های آمریکا برای رهایی گروگان‌های خود در تهران و ... است.

چاپ چهارم این کتاب در شمارگان 2500 نسخه و 181 صفحه در انتشارات سوره مهر منتشر و از اوایل سال 88 بازار کتاب می‌شود.