کاهش 70 درصدی پرونده های قاچاق کالا در استان کردستان

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، حمید رضا کیوانفر ظهر امروز در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی استان اظهار داشت: با توجه به اجرای طرح انسداد مرزها میزان پرونده های قاچاق کالا در بهمن ماه امسال در مقایسه با بهمن سال گذشته بیش از 70 درصد کاهش داشته است.

وی ادامه داد: روند کاهش پرونده های قاچاق کالا در استان کردستان از آبان ماه سال جاری آغاز شده و از رقم 20 درصد در اواخر فصل پاییز به بیش از 70 درصد در بهمن امسال رسیده است.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی استان کردستان بیان داشت: با توجه به اقدامات بسیار خوب نیروهای انتظامی در استان و همچنین اجرای طرح انسداد مرزها میزان پرونده های قاچاق کالا به شدت کاهش یافته که امیدواریم این روند همچنان ادامه داشته باشد.

کیوانفر خاطرنشان کرد: در حال حاضر و برای برخورد هر چه بهتر با متخلفان قاچاق کالا، سلامت و بهداشت 10 شعبه تعزیرات حکومتی در استان کردستان فعالیت می کنند.

وی گفت: همچنین از سال گذشته تا کنون نیز در دو گلوگاه مهم و استراتژی استان شعبه تعزیرات حکومتی راه اندازی شده که این مهم باعث برخورد بهتر و سریعتر با متخلفان شده است.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی استان کردستان در ادامه به کاهش مدت زمان رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا اشاره نمود و عنوان کرد: در حال حاضر مدت زمان رسیدگی به پرونده های قاچاق سوخت به کمتر از یک روز رسیده است.

کیوانفر خاطرنشان کرد: همچنین زمان رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا در شعبه های تعزیرات حکومتی در گلوگاه های استان به دو روز کاهش یافته که این مهم اقدامی بسیار خوب برای برخورد هر چه بهتر با متخلفان است.

وی یادآور شد: همچنین در سال آینده شعبه تعزیرات حکومتی در شهرستان های قروه و بیجار راه اندازی و فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.