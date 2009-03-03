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۱۳ اسفند ۱۳۸۷، ۱۳:۳۶

اختصاص 700 میلیارد تومان به بنگاه های زودبازده اقتصادی غرب استان تهران

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس اداره کار و امور اجتماعی منطقه کرج (غرب استان تهران) گفت: از ابتدای شروع طرح تشکیل بنگاه های زودبازده اقتصادی تاکنون بیش از 700 میلیارد تومان به این نوع بنگاه ها در غرب استان تهران اختصاص یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، میراحد حسینی پیش از ظهر امروز در مراسم جشنواره کار آفرینان برتر غرب استان تهران اظهار داشت: کارآفرینان منابع مهم ایجاد اشتغال هستند و بهره وری اقتصادی کشور را افزایش می دهند و در بسیاری مواقع می توانند بازار اقتصادی را تنظیم و ساماندهی کنند.

وی افزود: با توجه به اهمیت وجود کارآفرینان در عرصه اقتصادی و اجتماعی دولت نهم وظایفی را در این زمینه برای خود تعریف کرده تا بتواند فضای رقابتی مطلوب و مناسبی را برای کارآفرینان در سطح جامعه ایجاد کند و این امر را گسترش دهد.

این مسئول خاطرنشان کرد: از جمله این وظایف که دولت در این خصوص متحمل شده است ایجاد فرهنگ سازی و ترویجت روحیه کارآفرینی، اصلاح ساختاری و نهادسازی، آموزش کارآفرینی، اطلاع رسانی از طریق رسانه های عمومی، برگزاری جشنواره های تجلیل از کارآفرینان برتر و معرفی آنان به جامعه، ایجاد تشکلات کارآفرین در قالب NGOها، پرداخت تسهیلات به واحدهای کارآفرین و تسهیلات کم بهره و یارانه دار، ایجاد دبیرخانه دائمی تجلیل از کارآفرینان و ... بوده است.

حسینی ادامه داد: همچنین کارآفرینان نیز مسئولیت و وظایفی در مقابل جامعه دارد که خلق محصولات نو و جدید برای تامین نیازهای جامعه، پویا و فعال کردن واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی، ایجاد رقابت سالم و موثر در بین تولیدکنندگان، عرضه محصولات و خدمات با ارزش به مردم، ارتقا فرهنگ کار در بین شاغلین، فراهم کردن زمینه اشتغل خود و دیگران، توسعه واحدهای کاربر به جای سرمایه بر و ... از جمله این وظایف است.

وی اختصاص 700 میلیارد تومان اعتبار به بخش بنگاه های زودبازده اقتصادی را نشان از حمایت دولت از کارآفرینان دانست و افزود: طرح های بسیار مناسبی برای ایجاد فضای رقابتی بین کارآفرینان و تشویق افراد مختلف در زمینه های گونان در بخش کارآفرینی وجود دارد که باید با اطلاع رسانی این فضا را تقویت کرد.

کد مطلب 842681

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