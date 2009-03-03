ثبت 25 هزاز فقره تخلف عرصه های منابع طبیعی در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، حسین علیپور پیش از ظهر سه شنبه در نشست خبری هفته منابع طبیعی در ساری افزود: شش هزار مورد از تخلفات فوق مربوط به زمین، 11 هزار و 250 پرونده مربوط به قطع غیرتجاز درخت و مابقی در خصوص حمل غیرمجاز چوب آلات بوده است.

وی خاطر نشان کرد: در 10 سال گدشته 434 فقره پرونده آتش سوزی در اداره کل تشکیل و هزار و 330 هکتار از اراضی استان دچار حریق شد.

مدیرکل منابع طبیعی مازندران منطقه ساری با اشاره به اینکه بیشترین مقدار آتش سوزی مربوط به سال 84 به میزان 285 هکتار بوده است تصریح کرد: سال 83 با شش هکتار کمنرین میزان آتش سوزی در منطقه رخ داده است.

علیپور میزان خسارات وارده در اثر آتش سوزی های 10سال اخیر در استان را 53 میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: تمامی آتش سوزی های صورت گرفته غیرعمدی بوده و توسط گردشگران و دامداران اتفاق افتاده است.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به افتتاح 30 پروژه منابع طبیعی همزمان با این هفته در استان ارزش اقتصادی این پروژه های افتتاحی را 55 میلیارد ریال ذکر کرد.

به گفته وی، 14 طرح آبخیزداری، 14 طرح جنگلکاری، یک طرح احیا و اصلاح مراتع و یک طرح مراقبت از جنگلکاری هفته منابع طبیعی در مازندران بهره برداری می شود.

علیپور با اشاره به اینکه شعار هفته منابع طبیعی " حفظ و احیاء منابع طبیعی ضامن شکوفایی " بوده اظهار داشت: زنگ سبز همزمان با سراسر کشور در این هفته در مدارس مازندران نواخته می شود.

مدیرکل منابع طبیعی مازندران منطقه ساری مجموع سرمایه گذاری این اداره در بخش اعتبارات تملک دارایی را 43 میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: از اعتبار فوق 36 میلیارد تومان سهم مجریان طرح و مابقی مربوط به اداره کل منابع طبیعی است.