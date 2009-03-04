افزایش بی رویه کشت سیب زمینی بازار این محصول را اشباع کرد

ابراهیم حسن نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: افزایش بی رویه کشت سیب زمینی در سال جاری زراعی در استان کردستان بازار این محصول را اشباع و باعث کاهش قمیت ها و در نتیجه ضرر و زیان به کشاورزان شده است.

وی خاطرنشان کرد: امسال قرار بود تنها چهار هزار هکتار از زمین های کشاورزی در استان کردستان به کشت سیب زمینی اختصاص یابد که متاسفانه این میزان به بیش از 14 هزار هکتار افزایش یافته و باعث بروز مشکل اشباع در بازار شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان بیان داشت: متاسفانه علیرغم اعلام قبلی توسط سازمان جهاد کشاورزی، سطح زیر کشت سیب زمینی به بیش از 3 برابر افزایش یافته که افزایش سطح زیر کشت در سایر استانهای کشور از جمله همدان نیز بوده و باعث بروز مشکلاتی این چنین در زمینه عرضه و توزیع آن شده است.

60 هزار تن سیب زمینی در انبارهای کردستان باقی مانده است

حسن نژاد افزود: در سال جاری بیش از 450 هزار تن سیب زمینی در استان کردستان برداشت شده است که علیرغم افزایش صادرات این محصول به کشور عراق و سایر کشورهای منطقه از مرز رسمی باشماق ولی باز هم بیش از 60 هزار تن در انبارهای استان باقی مانده است.

وی افزود: در حال حاضر و در هفته به طور متوسط بیش از 300 تن سیب زمینی به کشور عراق صادر می شود که حتی این صادرات نیز جوابگو نبوده و سازمان جهاد کشاورزی برای مقابله با فاسد شدن این محصول اقدام به اجرای طرح توزیع رایگان سیب زمینی بین خانواده های تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام (ره) کرده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان عنوان کرد: بر اساس قرارداد فی مابین سازمان جهاد کشاورزی و کمیته امداد امام حضرت امام (ره) در استان کردستان قرار است میزان 9 هزار تن سیب زمینی به صورت رایگان در بین خانواده های تحت پوشش این نهاد در کل استان توزیع شود.

وی در پایان گفت: اجرای این طرح از اوایل هفته جاری آغاز شده و همچنان ادامه دارد.