ورود 6 کاروان عمره گزاران ایرانی به مدینه منوره

به گزارش خبرگزاری مهر، طی دو پروازی که روز دوشنبه و از دهم اسفند از فرودگاههای مشهد مقدس و مهرآباد تهران انجام شد دو کاروان از عمره گزاران خراسان شمالی و یک کاروان خراسان رضوی، یک کاروان نیز از شهرستان کاشان رهسپار سرزمین وحی شدند.

بر اساس این گزارش این اولین بار است که زائران عمره طبق برنامه از پیش تعیین شده پروازهای خود را انجام می دهند.

عوامل ثابت ایرانی هتل و آشپزخانه های متمرکز مدینه منوره که روز یکشنبه اعزام شدند امکانات پذیرایی از زائران را بر اساس جدول تعیین شده فراهم کردند.

اعزام زائران که از روز 12 اسفند ماه آغاز شده تا قبل از فرا رسیدن ماه مبارک رمضان ادامه خواهد داشت و طی این مدت بالغ بر 750 هزار نفر موفق به انجام مناسک عمره می شوند.

در سال گذشته طول سفر عمره در ایام عادی 10 و 14 روز بود که امسال کل عمره 12 روز است.