برپایی 9 نمایشگاه صنایع دستی ویژه ایام نوروز در خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حسین خواجه بیدختی ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: همزمان با ایام نوروز 9 نمایشگاه صنایع دستی از 28 اسفند ماه تا 13 فروردین ماه سال آینده به مدت 15 روز در 6 نقطه از شهر مشهد و شهرستان های کلات نادری ، سبزوار و نیشابور برگزار می شود.

معاون هنرهای سنتی و صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری خراسان رضوی تصریح کرد: تعداد غرفه های عرضه صنایع دستی حدود 100 غرفه است.

خواجه بیدختی خاطرنشان کرد: محل برپایی این نمایشگاه ها آرامگاه فردوسی، آرامگاه نادری، مرکز آفرینشهای هنری سازمان واقع در خیابان امام خمینی نگارخانه سازمان واقع در بلوار مدرس، کمپ زائر ومیدان راه آهن در مشهد، کاخ خورشید کلات نادری، آرامگاه عطار در نیشابور وکمپ زائر سبز خواهد بود.

وی افزود: در این نمایشگاه ها کالاهای صنایع دستی از جمله ارغوان بافی، فیروزه تراشی، لباس های محلی، نوار ابریشم بافی کلات، گلیم بافی، معرق و منبت، سنگتراشی، پوستین دوزی و.... عرضه می گردد.

معاون هنرهای سنتی و صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی خاطر نشان کرد: هدف از از برگزاری این نمایشگاه تبلیغ صنایع دستی استان و فروش اقلام صنایع دستی است.