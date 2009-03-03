نباید از وجود "پروین‌" در زمانه خود‌ محروم باشیم/پروین ناشناخته است

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه سومین دوره جایزه ادبی پروین اعتصامی صبح امروز با حضور صفارهرندی، محسن پرویز، مخبر دزفولی و جمعی از نویسندگان، شاعران و پژوهشگران در تالار وحدت برگزار شد.

در این مراسم محمدحسین صفارهرندی سخنانش را با تقاضایی از نویسندگان نسل جوان آغاز کرد و گفت: درخواستی که از نویسندگان و جوانانی که در مسیر ادب و هنر دارم این است که رمز ماندگاری پروین اعتصامی را درک کنند و بشناسند تا بدانند که رمز گل کردن در محافل بزرگان چیست.

وی افزود: از معدود نویسندگانی که اشعارش در کلام اقشار مختلف مردم و به ویژه بانوان وجود دارد، پروین است و من شخصاً بارها از زبان علمای گرانقدر و فیلسوفان و معلمان اخلاق شنیده‌ام که به شعر او استناد می‌کنند. خوشبختانه امسال در بازسازی صحنه‌ای سروده‌های پروین خیلی نزدیک‌تر به آنچه این بانوی بزرگ تصویر کرده بود، شاهد صحنه‌های درخشانی بودیم.

شیفته شعر "مادر موسی" پروین اعتصامی هستم

وزیر ارشاد سپس با قرائت ابیاتی چند از پروین اعتصامی، به هنر وی در تصویرگری اشاره کرد و گفت: مهمتر از آن البته بنیادی است که در این تصویرپردازی از حقیقت در اشعار اوست. من خودم شیفته شعر "مادر موسی" پروین هستم و انصافاً یک حکمت نامه بلند و بلیغ است و می‌توان هر بیتش را به آیه‌ای از قرآن مستند کرد و اساساً او بدون توجه به این اطلاعات و داشته‌ها، نمی‌توانسته اینگونه محکم از جانب خداوند حرف بزند.

صفار هرندی اضافه کرد: جوانان ما مخصوصاٌ بانوان و در واقع کسانی که مخاطب اصلی جایزه پروین‌اند، باید کلام بلیغ و بلند پروین اعتصامی را به تکرار بازگو کنند و نقبی بزنند به زندگی پروین و اندیشه‌هایش و راز ماندگاری‌اش را از یافته‌هایش بیابند.

نباید از وجود "پروین‌"هایی در زمانه خودمان بی بهره باشیم

وی در عین حال توجه صرف به قالب را به جای محتوا، آسیب‌زا دانست و گفت: آنچه که جناب مولوی سروده در قیاس با بسیاری از شاعران به لحاظ صنعت شعری چندان برجستگی ندارد اما همه شاعران به سبب محتوایی که در اشعار مولوی هست، پیش پای او زانو می‌زنند. مبادا که ما بر قالب‌ها بیشتر از محتوا تاکید بورزیم و نباید اسیر قالب‌ها شویم.

وزیر ارشاد با ابراز امیدواری نسبت به ادامه راه بزرگانی مانند پروین اعتصامی توسط بانوان جوان، تاکید کرد: اینکه در دوره‌ ما دیگر کسی را به نام حکیم نمی‌نامند و گویا علامه‌ای ظهور نمی‌کند، شاید به این دلیل است که آن علم عمیقی که کشف و شهود انجام می‌دهد، خیلی پررونق نیست. باید امیدوار باشیم که جوانان و پویندگان راه شعر و ادب و معرفت، با تاسی از سیره پیشینیان، قدم در چنین راهی بگذارند و بی بهره از وجود بزرگانی چون پروین در زمانه خودمان نباشیم.

"پروین" در دوره خودش شناخته نشد

در این مراسم محمدرضا مخبر دزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز با اشاره به اقدامات انجام شده در این شورا برای برگزاری جایزه ادبی پروین اعتصامی، گفت: این جشنواره زوایای ناشناخته و پنهان مانده شعر و زندگی پروین را مورد توجه قرار می‌دهد چرا که به واقع پروین در دوره خودش شناخته نشد.

وی افزود: زمانه‌ای که پروین متولد و در آن بزرگ شد، زمانه بسیار حساسی از تاریخ معاصر ما بوده و حضور یک زن به عنوان ادیب و شاعری که از ایهام در تبیین کاستی‌ها و نقصان‌های دوره خودش بهره‌ می‌گیرد، بسیار مهم است و باید مورد توجه قرار گیرد. اگر شعر را یکی از روشهای انتقال نگاه و روشنگری بدانیم، شاید پروین اعتصامی یکی از مفاخری باشد که در تمام آثارش، این نگاه دیده می‌شود.

دزفولی اضافه کرد: شعر پروین هم عاطفه دارد هم اخلاق هم عرفان دارد هم دین و علیرغم ناملایمات و سختی‌های دوره خودش، اینکه یک زن از کیان فکری، اعتقادی و ملی خودش به خوبی دفاع می‌کند، بسیار مهم است. ما باید تلاش کنیم که یک بعدی و تنها از برخی زوایا به این مفاخر و گنجینه‌های توجه نکنیم چون اگر چنین شود، نمی‌توانیم به بخشهای زیادی از این گنجینه‌ها دسترسی پیدا کنیم.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: بخش اصلی و هدف اصلی جشنواره پروین، عمق بخشیدن به شناخت از این شاعر است و ما باید زمینه و بسیار بلوغ استعدادها را در این زمینه فراهم کنیم.

اصراری به تقسیم‌بندی آثار به "مردانه" و "زنانه" نداریم

در این مراسم محسن پرویز معاون فرهنگی وزیر ارشاد نیز در سخنانی با مقایسه جوایز ادبی پروین اعتصامی و جلال آل احمد، گفت: هدف اصلی جایزه پروین، ترغیب بانوان میهنمان به نوشتن و سرودن آثار فاخر است و در یک بررسی اجمالی هم متوجه می‌شویم که نوشته‌هایی که بانوان عزیر ما می‌نویسند چیزی کم از نوشته‌های آقایان ندارد و در بعضی موارد برتر هم هست.

وی با بیان اینکه "اصراری به تقسیم‌بندی مردانه و زنانه آثار نداریم" افزود: اما هدف از جایزه پروین ایجاد زمینه‌های رشد برای این بخش از جامعه (بانوان) در عرصه ادب و هنر است و این جایزه از این منظر جایش خالی بود که خوشبختانه جایگاهش را یافته است.

در این مراسم همچنین حکیمه دبیران و مهدیه الهی قمشه‌ای در سخنانی به ویژگی‌های شعر پروین اعتصامی اشاراتی کردند و نیز کلیپ‌هایی درباره این شاعره معاصر کشورمان و نیز زنده یاد طاهره صفارزاده پخش شد.

اجرای نمایش‌هایی از سه "شعر / داستان" سروده پروین اعتصامی

در این مراسم همچنین سه "شعر / داستان" از پروین اعتصامی (گنج درویش، لطف حق و گره گشا) به صورت نمایش‌هایی به اجرا درآمد که با استقبال حاضران روبرو شد.

در پایان مراسم اختتامیه سومین جایزه ادبی پرین اعتصامی، بیانیه هیئت داوران جایزه به نیابت از محمدعلی رمضانی فرانی - که به دلیل درگذشت یکی از اقوامش در مراسم حضور نداشت - توسط الهه رجبی فر مسئول دبیرخانه جایزه قرائت و سپس جوایز برگزیدگان اهدا شد.