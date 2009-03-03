افزایش 23 درصدی بودجه گمرک درسال آینده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی گمرک ایران اردشیر محمدی با اعلام این مطلب در جمع کارکنان گمرک امانات پستی افزود: هدف دولت افزایش 5 درصد بودجه گمرک درسال آینده بود که با پیگیری های به عمل آمده این میزان به 23 درصد افزایش می یابد.

رئیس کل گمرک ایران رقم بودجه گمرک را در سال آینده 310 میلیارد ریال ذکر کرد و گفت: رقم پیش بینی شده 250 میلیارد ریال بود که موفق شدیم این رقم را به 310 میلیارد ریال افزایش دهیم.

وی مهمترین دلیل این امر را تغییر نگاه دولت و مجلس به گمرک دانست و در ادامه از موفقیتهای دیگر گمرک در جهت افزایش بودجه خبر داد.

وی گفت: در بودجه سال آینده در ردیف دیگری نیز به میزان 20 میلیارد ریال در هزینه ها و 50 میلیارد ریال در تملک گمرک در نظر گرفته شده است.

محمدی گفت: یک عدد 200 میلیارد ریالی نیز به عنوان مازاد در آمد گمرک در سال آینده در نظر گرفته شده بود که در کمیسیون تلفیق رای آورد.

وی ادامه داد: این مورد مربوط به خدمات فوق العاده درگمرک است و در صورتی که در آمدها را تحقق بدهیم و مازاد بر درآمد پیش بینی شده وصول کنیم به میزان 200 میلیارد ریال جهت توسعه، تجهیز، آموزش و تشویق کارکنان به گمرک تزریق خواهد شد.

رئیس کل گمرک ایران خاطرنشان کرد: اگر تخصیص 100 درصد را بگیریم، سال آینده در گمرک به لحاظ بودجه سال خوبی خواهیم داشت.