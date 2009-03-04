آنفلوانزای فوق حاد پرندگان هیچ خطر جدی برای مردم ندارد

مهدی خلج در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: البته آنفلوانزای فوق حاد پرندگان یکی از مخاطرات صنعت طیور و بهداشت عمومی برای کل جوامع دنیاست و ترس و وحشت از این بیماری در سراسر جهان وجود دارد اما با برنامه ریزیها و اقدامات گسترده سازمان نظام پزشکی، ‌هیچ خطری از سوی این بیماری در کشور وجود ندارد.

وی افزود: در همین راستا طی 9 ماه گذشته بالغ بر 304 هزار مورد بازدید از مراکز پرورش طیور در روستاها، تالابها و زیستگاههای پرندگان وحشی و مهاجر، ‌بازارهای عرضه پرندگان،‌ کشتارگاههای صنعتی طیور و سایر مراکز مرتبط به عمل است.

خلج خاطرنشان کرد: در این بازدیدها برای اطمینان از عدم وجود این بیماری‌، 160 هزار نمونه در سراسر کشور برداشت شده و بالغ بر 187 هزار مورد آزمایش بر روی آنها صورت گرفته است.

وی عنوان کرد: در همین مدت،‌ بالغ بر 300 هزار وسیله نقلیه نیز در مبادی مختلف ورودی شهرها،‌ گمرکات و ... برای حصول اطمینان از عدم ورود این بیماری، ضدعفونی شده است.

این مسئول تصریح کرد: هرچه فرهنگ مردم بالاتر رود و پرورش دهندگان دام و طیور بیشتر به ضوابط و مقررات بهداشتی توجه داشته باشند، ‌بهداشت دام به نحو بهتری تامین می شود و هیچ خطری مردم جامعه را از جانب بیماریهای مشترک دام و انسان تهدید نمی کند و رهاورد اقتصادی آن نیز در نهایت نصیب مردم و جامعه می شود.

معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور در بخش دیگری از این گفتگو از مردم خواست: از جابجایی دام‌، ‌طیور و آبزیان بدون مجوز بهداشتی قرنطینه دامپزشکی استانها خودداری کنند.

وی افزود: همه مردم در سراسر کشور کلیه فرآورده های پروتئینی با منشا دام را از مراکز مجاز تهیه کنند و به هیچ وجه از دوره گردها، ‌خودروهای حامل طیور و آبزیان در جاده ها و ... خرید نکنند تا سلامت عمومی جامعه تامین شود.