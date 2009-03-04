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۱۴ اسفند ۱۳۸۷، ۸:۵۰

با تلاشهای سازمان دامپزشکی/

آنفلوانزای فوق حاد پرندگان هیچ خطر جدی برای مردم ندارد

آنفلوانزای فوق حاد پرندگان هیچ خطر جدی برای مردم ندارد

یزد - خبرگزاری مهر: معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور گفت: با تلاشهای سازمان دامپزشکی کشور ‌هم اکنون هیچ خطر جدی از طریق آنفلوانزای فوق حاد پرندگان مردم ایران را تهدید نمی کند.

مهدی خلج در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: البته آنفلوانزای فوق حاد پرندگان یکی از مخاطرات صنعت طیور و بهداشت عمومی برای کل جوامع دنیاست و ترس و وحشت از این بیماری در سراسر جهان وجود دارد اما با برنامه ریزیها و اقدامات گسترده سازمان نظام پزشکی، ‌هیچ خطری از سوی این بیماری در کشور وجود ندارد.

وی افزود: در همین راستا طی 9 ماه گذشته بالغ بر 304 هزار مورد بازدید از مراکز پرورش طیور در روستاها، تالابها و زیستگاههای پرندگان وحشی و مهاجر، ‌بازارهای عرضه پرندگان،‌ کشتارگاههای صنعتی طیور و سایر مراکز مرتبط به عمل است.

خلج خاطرنشان کرد: در این بازدیدها برای اطمینان از عدم وجود این بیماری‌، 160 هزار نمونه در سراسر کشور برداشت شده و بالغ بر 187 هزار مورد آزمایش بر روی آنها صورت گرفته است.

وی عنوان کرد: در همین مدت،‌ بالغ بر 300 هزار وسیله نقلیه نیز در مبادی مختلف ورودی شهرها،‌ گمرکات و ... برای حصول اطمینان از عدم ورود این بیماری، ضدعفونی شده است.

این مسئول تصریح کرد: هرچه فرهنگ مردم بالاتر رود و پرورش دهندگان دام و طیور بیشتر به ضوابط و مقررات بهداشتی توجه داشته باشند، ‌بهداشت دام به نحو بهتری تامین می شود و هیچ خطری مردم جامعه را از جانب بیماریهای مشترک دام و انسان تهدید نمی کند و رهاورد اقتصادی آن نیز در نهایت نصیب مردم و جامعه می شود.

معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور در بخش دیگری از این گفتگو از مردم خواست: از جابجایی دام‌، ‌طیور و آبزیان بدون مجوز بهداشتی قرنطینه دامپزشکی استانها خودداری کنند.

وی افزود: همه مردم در سراسر کشور کلیه فرآورده های پروتئینی با منشا دام را از مراکز مجاز تهیه کنند و به هیچ وجه از دوره گردها، ‌خودروهای حامل طیور و آبزیان در جاده ها و ... خرید نکنند تا سلامت عمومی جامعه تامین شود.

مهدی خلج روز گذشته به منظور راه اندازی نخستین شورای تخصصی حل اختلاف دامپزشکی کشور و بازدید از چند طرح دامپروری به استان یزد سفر کرده بود.

کد مطلب 842707

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