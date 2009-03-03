هشدار نماینده ولی فقیه در مازندران در مورد خطر جدایی دین و دانش

به گزارش خبرنگار مهر ، آیت الله نور الله طبرسی عصر سه شنبه در گردهمایی مربیان پرورشی استان در اردوگاه شهدای دانش آموز بادله ساری افزود: جنایات اسراییل در منطقه نمونه بارز علم بدون ایمان و اعمال طالبان هم نمونه دین بدون علم است که هر دو موجب گمراهی و شقاوت است .

وی تصریح کرد : در نظام تعلیم و تربیت باید آموزش و پرورش با هم صورت گیرد زیرا این یک مقوله مرکب است .

وی به قداست کار معلمان اشاره کرد و افزود: مربیان باید علم و تزکیه را با هم به دانش آموزان بیاموزند زیرا بسیط بودن این دو موجب فساد می شود

نماینده ولی فقیه در استان مازندران باور دانسته ها را مهم دانست و گفت: علمای اخلاق در صورتی حائز شخصیت های اخلاقی هستند که آموخته های خود را پیاده کنند .

وی با بیان اینکه دانش آموزان امانت هایی در دست معلمان هستند گفت: ذهن و فکر دانش آموزان برای شکل یافتن در اختیار مربی قرار گرفته است و مربیان مسئول هویت بخشی به دانش آموزان هستند.

رئیس سازمان آموزش و پرورش مازندران گفت: پرورش انسان خاصه در آموزش و پرورش کاری طاقت فرساست.

عبدالوحید فیاضی افزود: حوزه معاونت پرورشی در آموزش و پرورش یادگار شهیدان رجایی و باهنر است.

وی تصریح کرد: خود انتقادی در این حوزه برکتی است تا عملکرد ها و رفتارها به نحو مطلوبی بهبود یابد.

فیاضی افزود: آموزش و پرورش مفهوم واحدی است که هیچگاه از هم جدا نخواهند شد و حائلی بین آن ها وجود ندارد و جداسازی بین این دو ناشیانه و گاه مغرضانه است .

رئیس سازمان آموزش و پرورش مازندران گفت: مربیان و معلمان و مدیران مامور پرورش دانش آموزان هستند .

وی افزود: پرورش وظیفه معلمان و مربیان است زیرا فاصله ای میان تعلیم و تربیت دانش آموزان وجود ندارد و جدایی آن دو نوعی سکولاریسم تربیتی است.

وی گفت: در محتوای برنامه درسی دانش آموزان نیز جدایی آموزش از پرورش دیده می شود که این با تدوین برنامه درس ملی اصلاح می شود .

فیاضی افزود: مربی پرورشی باید با اصلاح رفتار و کردار خود دیگران را تحت تاثیر قرار دهد و به تادیب دانش آموزان بپردازد.

وی گفت: مربیان با برون سپاری کارهای فرهنگی و هنری به دانش آموزان فرصت بیشتری برای پرداختن به امور پرورشی را خواهند داشت.

معاون پرورشی و تربیت بدنی سازمان آموزش و پرورش مازندران گفت: مربیان باید با آسیب شناسی خطراتی که دانش آموزان را تهدید می کند موانع تخریب را تبدیل به فرصت کنند.

فرهودی انجام کار تربیتی را مهم دانست و افزود: بدلیل وجود شبیخون فرهنگی و ایجاد شبهات در اذهان دانش آموزان کار پرورش استعداد های دانش آموزان حساس است.

وی احیای معاونت پرورشی را از دستاوردهای مهم دولت نهم دانست و تصریح کرد: پرداختن به امور پرورشی وظیفه تمام معلمان است.

در پایان این مراسم از مربیان برتر با اهداء لوح تقدیر و هدایایی تجلیل شد.