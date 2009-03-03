پلیس راه بر نحوه تردد کاروانهای راهیان نور نظارت کامل دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علیرضا اسماعیلی با اعلام این مطلب افزود: ارتقای ضریب ایمنی ترافیک کاروانهای راهیان نور مورد تاکید مسئولین قرار دارد و با توجه به اهمیت موضوع تمامی واحدهای پلیس راه در سراسر کشور آمادگی کامل برای تحقق این امر خواهند داشت.

وی به وسایل نقلیه غیر استاندارد اشاره کرد و گفت: ماموران پلیس راه از تردد وسایل نقلیه ای که دارای عیب و نقص فنی، اتوبوسهای فاقد تجهیزات حمل مسافر GPS، عمر بالای 25 سال، فاقد 2 یا 3 راننده کمکی برای مسافتهای طولانی، فاقد کارت بیمه، کارت سلامت و دیگر مدارک لازم رانندگی باشند جلوگیری نموده و بدون اغماض به سمت مبدا برگشت خواهند داد.

اسماعیلی تصریح کرد: با برنامه ریزیهای به عمل آمده برای هر اتوبوس یک پلیس یار جهت رعایت نکات ایمنی کاروان را تا مقصد همراهی خواهند کرد.

فرمانده پلیس راه کشور با تاکید بر اینکه رانندگان ملزم به ثبت ساعت در پاسگاههای طول مسیر هستند افزود: رانندگان باید از مسیرهای مشخص شده در صورت وضعیت دریافتی تردد کنند.

وی با اشاره به اینکه خودروهای کاروان به صورت رندومی مورد بازدید تیمهای کشتی قرار می گیرند اظهارداشت: فرماندهان پلیس راه استانها شخصا بر نحوه تردد کاروانهای راهیان نور در جاده های متبوعه نظارت کامل دارند.

اسماعیلی به رانندگان توصیه کرد: ضمن رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی باید از ارتکاب تخلفات حادثه ساز، سرعت و سبقت غیر مجاز و انحراف به چپ و نیز صحبت کردن با مسافرین در حین رانندگی جدا خودداری کنند.

وی خاطرنشان کرد: شماره تلفن 88255555 مرکز کنترل ترافیک پلیس راه کشور به طور شبانه روزی اطلاعات وضعیت محورها را در اختیار هموطنان عزیز قرار می دهد.