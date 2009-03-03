آماده سازی سه هزار و 655 کلاس درس برای اسکان فرهنگیان در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جانبازی ظهر سه شنبه در جلسه ستاد اسکان فرهنگیان مازندران در ساری افزود: از مجموع این کلاس ها 237 کلاس ویژه ، 937 کلاس مجهز ، 986 کلاس نیمه تجهیز و 900 کلاس به صورت عادی آماده شد.

وی به استقرار اکیپ های دانش آموزی در بخش هلال احمر جهت راهنمایی مسافران اشاره کرد و افزود: 10 مرکز بهداشتی درمانی در شهرهای ساری، بابل، آمل، بهشهر، بابلسر، تنکابن، شیرگاه، نکا ، قائمشهر و چالوس به صورت شبانه روزی در ایام تعطیلات نوروزی به بیماران خدمات بهداشتی ارائه می دهند .

جانبازی تصریح کرد: فرهنگیانی که در ایام نوروز سال 88 قصد سفر به مازندران را دارند از بیست و نهم اسفند ماه 87 لغایت دوازدهم فروردین 88 می توانند به ستاد اسکان در شهرستانها و مناطق مازندران مراجعه کنند.

وی با بیان اینکه در سال گذشته آموزش و پرورش استان پذیرای 150 هزار و 245 نفر از مهمانان در ایام تعطیلات نوروز بوده است، خاطرنشان کرد: همکاران و همسران شهدای فرهنگی و بازنشستگان آموزش و پرورش جهت استفاده از مراکز اسکان از 40 درصد تخفیف ویژه برخوردار خواهند شد.

کارشناس مسئول تعاون و امور رفاهی افزود : نوروز سال گذشته 840 میلیون ریال از محل وجوه دریافتی مسافران عاید آموزش و پرورش شد که 40 درصد از آن به تهیه تجهیزات مورد نیاز مدارس ستاد اسکان اختصاص یافت.

جانبازی خاطرنشان کرد: امسال برای اولین بار پذیرش میهمانان نوروزی در استان مازندران به صورت اینترنتی صورت می گیرد.