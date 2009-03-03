ایجاد وب سایت نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین رفیعی صبح امروز در مراسم اختتامیه دومین جشنواره نشریات دانشجویی منطقه هشت دانشگاه آزاد اسلامی در واحد شهرری با بیان این مطلب افزود: هدف از برگزاری نشریات دانشجویی تبلیغ و تشویق دانشجویان و فعالان این عرصه است.

وی خاطرنشان کرد: در منطقه هشت دانشگاه آزاد اسلامی 11 واحد دانشگاهی شامل پنج واحد جامع و 6 واحد بسیار بزرگ با 152 هزار دانشجو فعالیت می کنند. این منطقه با دارا بدون 112 نشریه یکی از فعالترین مناطق در زمینه نشریات دانشجویی است.

دبیر جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد تاکید کرد: 54 درصد از صاحبان امتیاز نشریات دانشجویی را افراد حقیقی و 46 درصد را افراد حقوقی تشکیل می دهند. 35 درصد از صاحب امتیازی کل نشریات دانشگاه آزاد اسلامی بر عهده زنان و 65 درصد برعهده مردان است.

رفیعی اظهار داشت: 65 درصد نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه علمی فرهنگی، 25 درصد در حوزه تخصصی پژوهشی و 10 درصد در حوزه خبری فعال هستند.

به گزارش مهر، دومین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی با حضور واحدهای دانشگاهی تهران جنوب با 11 نشریه، تهران شمال با 12 نشریه، تهران غرب یک نشریه، تهران شرق سه نشریه، شهرری هفت نشریه، تهران مرکز 32 نشریه، دندانپزشیکی سه نشریه و علوم و تحقیقات 25 نشریه 11 تا 13 اسفند ماه در دانشگاه آزاد شهرری برگزار شد.