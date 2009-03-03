حماس باید اسرائیل را به رسمیت بشناسد

به گزارش خبرگزاری مهر،"هیلاری کلینتون" در گفتگو با شبکه تلویزیونی العربیه ، شرط تعامل آمریکا با حماس را چشم پوشی این جنبش از اصول خود و تسلیم در برابر شروط سه گانه غرب شامل کنار گذاشتن مقاومت، به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی و موافقت با تمام توافقنامه های امضا شده میان تشکیلات خودگردان و این رژیم دانست.



کلینتون درباره موضع آمریکا در قبال شهرک سازی رژیم صهیونیستی گفت : ایالات متحده در طول های دوره های متعدد ریاست جمهوری خود، موضع ثابتی داشته است که بر اساس آن، فعالیتهای شهرک سازی کمکی(به روند سازش)نمی کند و اسرائیلی ها باید در این زمینه بازنگری کنند.



وی درباره این سؤال العربیه که آیا آمریکا با دولت جدید فلسطین که حماس در آن شرکت کند، تعامل خواهد کرد؟ گفت : تعامل ما بستگی به حماس دارد، ما اصولی داریم که در کمیته چهارجانبه درباره آن توافق کردیم که شامل آمریکا، روسیه، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد است و همچنین اتحادیه عرب که مصر در آن عضویت دارد، اصولی دارد و از حماس می خواهد از خشونت(مقاومت)دست بکشد و اسرائیل را به رسمیت بشناسد و به تمام توافقنامه هایی که تشکیلات خودگردان با اسرائیل امضا کرده، پایبند باشد.



کلینتون درباره رفتار دوگانه غرب به ویژه آمریکا در برابر زرادخانه مخوف سلاحهای هسته ای رژیم صهیونیستی مدعی شد: سلاح هسته ای، مسئله بسیار خطرناک و تهدید واقعی است و ایالات متحده با تمام کشورهای دوست و همپیمان مثل مصر و کشورهای خلیج (فارس) و اردن برای مقابله با هر تهدید هسته ای همکاری خواهد کرد.

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