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۱۳ اسفند ۱۳۸۷، ۱۷:۵۸

60 هزار سالمند روستایی استان مرکزی با مشکل مراقبتی مواجه هستند

60 هزار سالمند روستایی استان مرکزی با مشکل مراقبتی مواجه هستند

اراک - خبرگزاری مهر: کارشناس مسئول سالمندان مرکزی بهداشت استان مرکزی با اشاره به زندگی بیش از 60 هزار سالمند در روستاهای استان مرکزی گفت: اغلب این سالمندان به خاطر مشکلات ناشی از مهاجرتها و تغییر الگوی زندگی از نظر مراقبتی با مشکل مواجه هستند.

مهین السادات عظیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با بیان اینکه براساس آمار سرشماری مرکز آمار ایران در سال 85، 124هزار و 254 نفر از جمعیت یک میلیون و 351 هزار نفری استان مرکزی را سالمندان تشکیل می دهند، افزود: 63 هزار و 647 نفر از سالمندان استان در مناطق شهری و بیش از 60 هزار نفر نیز در روستاها به سر می برند.

وی اشاره به اینکه جمعیت پیر استان مرکزی در حال افزایش است، اضافه کرد: از آنجا که ناتوانی و بیماریهای مزمن دوره سالمندی هزینه های سربار و گزافی را برای فرد، خانواده و سیستم بهداشتی در پی دارد در این زمینه باید نظام مراقبت از سالمندان در استان مرکزی تقویت شود.

وی روشهای پیشگیرانه، اطلاع رسانی مناسب و ایجاد امکانات رفاهی را از جمله راه های جلوگیری از این مشکلات عنوان کرد و گفت: طبق آمارموجود، 28 درصد سالمندان باسواد و 72 درصد بی سواد هستند و 26 درصد این قشر درآمد ناکافی برای اداره امور خانواده و زندگی خود را ندارند.

دکتر عظیمی برطرف کردن نیاز مالی و نیازهای بهداشتی سالمندان را از نیازهای ضروری سالمندان خواند و اظهار داشت: بیماریهای قلبی عروقی، افزایش فشار خون، سکته مغزی، دیابت، سرطان، بیماریهای تنفسی، استخوانی و عضلانی از عمده ترین بیماریهای سالمندان است که مسوولان بهداشتی و درمانی کشور باید برنامه مناسبی برای دوران پیری و مراقبت از سالمندان پیش بینی و اجرا کنند.

وی پوکی استخوان را یکی از مهمترین معضلات در دوران سالمندی دانست و افزود: این بیماری با افزایش سن در افراد، نبود فعالیت بدنی و یا عدم مصرف غذاهای حاوی کلسیم ایجاد می شود که پوکی استخوان با مصرف لبنیات، مواد غذایی کلسیم دارد و ورزش قابل پیشگری است.

دکتر عظیمی با بیان اینکه افراد مسن، زنان یائسه، افراد سیگاری و الکلی بیش از دیگران در معرض پوکی استخوان قرار دارند  افزود: زایمانهای مکرر، رژیم غذایی نامناسب و مصرف نکردن لبنیات شرایط ابتلا به پوکی استخوان را نیز مهیا می کند. 

وی با بیان اینکه هزینه های درمانی افراد مسن بسیار بالا است و باید چتر بیمه ای مناسب برای حمایتهای درمانی از سنین سالمندی تقویت شود گفت: حساس سازی جامعه در خصوص تکریم سالمندان، شناخت نسبت سالخوردگی جمعیت، سلامت سالمندان و شیوه زندگی سالم در پیشگیری از بیماریهای این دوره زندگی بسیار مهم است.

کد مطلب 842756

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