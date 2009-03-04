برگزاری جشنواره موسیقی معلولان رویداد خوبی بود

سخنگوی خانه موسیقی ضمن بیان این مطلب در خصوص دیگرفعالیت های موسیقایی سال 87 درگفتگو با خبرنگارمهر گفت : در یک نگاه کلی خانه موسیقی با وجود فراز و نشیب های فراوانی که در طول سال با آن روبرو بود و همچنین بودجه ای بسیار اندکی که در اختیار داشت سال نسبتا خوبی را پشت سرگذاشت و سعی کرد به عنوان یکی از متولیان امور فرهنگی کنسرت هایی را در جهت رونق بازار موسیقی برگزار کند ، از سوی دیگر شورای عالی خانه موسیقی در تعیین سیاست گذاری های امور موسیقی بسیار فعال و تاثیرگذار بود و در این راستا تصمیم گیری های اساسی را انجام داد.

این نوازنده تار در ادامه به عملکرد دفتر موسیقی ارشاد اشاره کرد و گفت : روند صدور مجوز از سوی وزارت ارشاد برای برگزاری کنسرت با کم وکاستی هایی مواجه بود به عنوان مثال در جشن خانه موسیقی 5 شب کنسرت گذاشته بودیم اما با وجود اعلام قبلی درست دو-سه مانده به برگزاری کنسرت ها مجوز صادر شد و همین مسئله باعث شد تا تبلیغاتی برای برگزاری مجموع این کنسرت ها صورت نگیرد و در نتیجه به جز یک یا دو کنسرت پایانی،بقیه به علت عدم امکان اطلاع رسانی و تبلیغات، حضور مخاطبان به نحو مطلوب و راضی کننده نبود و همین مسئله خاطر هنرمندانی را که درجشن شرکت داشتند مکدر کرد.

وی در ادامه به وضعیت نشر آثار موسیقی اشاره کرد و گفت : وضعیت انتشار آثارموسیقی شنیداری و مکتوب در حوزه آثار موسیقایی آنگونه که انتظار می رفت نبود و بودجه هایی که به این امر اختصاص داده شده بود آنقدر ناچیز بود که هیچ ناشر و یا مولفی نمی توانست کاری از پیش ببرد.

پیرنیاکان در پایان به کیفیت اجراهای صحنه ای در سال 87 اشاره کرد و گفت : بخش عمده ای از مشکلات در حوزه موسیقی به خود هنرمندان برمی گردد و لازم می دانم بخشی از این انتقادها را متوجه خودمان بدانم اغلب کنسرت هایی که در سال جاری روی صحنه رفت به لحاظ کیفی اجراهای قابل توجهی نبود و در برخی موارد از سطح سلیقه مردم نیز پایین تر بود.