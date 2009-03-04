موفقیت هنرمند استان مرکزی در جشنواره سراسری نماز و شکوفایی

سینا دلشادی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با اشاره به اینکه این جشنواره در دو بخش مستند روایی و خلاق برگزار شد افزود: نمایشگاه نماز و شکوفایی تا 15 اسفند ماه سال جاری در خانه عکاسان ایران دایر است که در مجموع آثار رسیده 80 اثر به این نمایشگاه راه یافت.

وی گفت: همچنین 9 عکس از آثار عکاسی هنرمندان، فاخته جلایرنژاد و حمیدرضا مجیدی از هنرمندان فعال خانه عکاسان حوزه هنری استان مرکزی به جشنواره سراسری ملی عدالت و امید راه یافت.

دلشادی با اشاره به اینکه در حاشیه این جشنواره، نمایشگاهی از آثار رسیده در مجموعه فرهنگی آزادی تهران در معرض دید علاقمندان قرار می ‌گیرد تصریح کرد: این جشنواره به همت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از 12 تا 15 اسفند ماه سال جاری در تهران در حال برگزاری است.

وی در ادامه از حضور هنرمندان حوزه هنری استان مرکزی در نهمین جشنواره منطقه ‌ای سینمای جوان بوشهر خبر داد و افزود: هشت فیلم یخ ‌شکن، فرود ‌فرشتگان، قبل از کات بعد از کات، ردپای آب، نمل و رمل، چه زود دیر می‌ شود، خاک و فیروزه، واپسین پیغام و 32 عکس از هشت عکاس و پنج فیلمنامه از هنرمندان فعال حوزه هنری استان مرکزی به این جشنواره ارسال شده است.

دلشادی تصریح کرد: این جشنواره از سی‌ام فروردین تا سوم اردیبهشت ماه سال 1388در شهر بوشهر برگزار می ‌شود.

وی گفت: سه فیلم یخ شکن ساخته سینا دلشادی، فرود فرشتگان به کارگردانی مهدی فتحی، مصطفی انجمی و مشهد قالی ساخته حامد نوبری به سومین جشنواره بین ‌المللی فیلم شهر تهران راه یافت.

دلشادی افزود: این جشنواره از 12 تا 17 اسفند ماه سال جاری توسط سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران در حال برگزاری است.

وی با اشاره به اینکه دومین سوگواره عاشوراییان از 28 بهمن تا هفتم اسفند ماه سال جاری در شهرستان لامرد از توابع استان فارس برگزار‌ شد اضافه کرد: گروه تعزیه تعزیه ‌داران ائمه اطهار (ع) شهرستان اراک به سرپرستی و کارگردانی حسن مجللی برای اجرای تعزیه شهادت حر بن ریاحی در این سوگواره شرکت کرد.