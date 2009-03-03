مسابقات تنیس روی میز ستارگان جهان لغو شد

به گزارش خبرنگار مهر، با پیشنهاد فدراسیون تنیس روی میز ایران و موافقت مسئولان جهانی این رشته نخستین دوره مسابقات ستارگان جوانان جهان در ساری برگزار خواهد شد اما بنا به توصیه ITTF برگزاری این مسابقات طی روزهای 23 و 24 اردیبهشت ماه لغو شد تا ساری در زمان دیگری میزبان پینگ‌پنگ بازان برتر جهان باشد.

تاکنون به جز "عمر عصار" مصری که در پروتور جهانی بحرین موفق به شکست نوشاد عالمیان و ایستادن بر سکوی نخست مسابقات شد، پینگ‌پنگ باز دیگری برای حضور در تورنمنت جهانی ساری اعلام آمادگی نکرده است. به همین دلیل و با توجه به کیفیت بالای در نظر گرفته شده برای برگزاری این مسابقات، مسئولان فدراسیون جهانی تنیس روی میز به همتایان ایرانی خود پیشنهاد دادند تا با تغییر زمان برگزاری بازی‌ها شرایط را برای استقبال بهتر و بیشتر جهانیان فراهم کنند.

برگزاری مسابقات تنیس روی میز ستارگان جهان در موعد مقرر در شرایطی لغو شده است که یوکوهاما ژاپن طی روزهای 8 تا 15 اردیبهشت ماه میزبان رقابت‌های جهانی تنیس روی میز است،

طبق برنامه قرار است 4 بازیکن ایرانی به همراه 12 پینگ پنگ باز خارجی برگزارکننده مسابقات تنیس روی میز ستارگان جوان جهان باشند. ضمن اینکه چین، کره جنوبی، چین تایپه، ژاپن، هنگ کنگ، فرانسه، آلمان، سوئد، مصر، مجارستان، انگلستان و کرواسی کشورهایی هستند که از سوی فدراسیون تنیس روی میز ایران به شرکت در پیکارهای ساری دعوت شده اند.

15 هزار دلار جایزه نقدی در نظر گرفته برای این مسابقات است.