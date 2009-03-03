600 هزار اصله نهال رایگان توزیع می شود

به گزارش خبرنگار مهرعلی اصغر خاکی در جمع خبرنگاران گفت: به مناسبت هفته منابع طبیعی در استان تهران از 15 تا 21 اسفند ماه امسال، معادل 600 هزار اصله نهال رایگان میان متقاضیان توزیع می شود که 300 هزار اصله نهال از این میزان در قالب انعقاد قرارداد با دستگاههای عضو نهضت سبز مانند آموزش و پرورش، بسیج سازندگی، نیروهای انتظامی، شرکت شهرکهای صنعتی و فرودگاهها توزیع می شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران بیان کرد: در سالجاری 630 هزار و 110 اصله نهال در قالب طرحهای بیولوژیک و بیومکانیکی مکانیکی توزیع و کاشته می شود.

وی از مشکلات عمده اجرای اقدامات را کمبود منابع خواند و افزود: در حال حاضر برای اجرای 128 پروژه شامل آبخیزداری، جنگلکاری و بیابانزایی در بخش مرتع با اعتباری بالغ بر حدود 12 میلیارد تومان تخصیص یافته و امسال تاکنون 42 پروژه به بهره برداری رسیده که 11 پروژه جنگلکاری، 10 پروژه آبخیزداری و 4 پروژه در بیابانزایی انجام شده است.

خاکی با بیان اینکه در استان تهران 107 زیر حوزه آبخیز مطالعه شده وجود دارد، افزود: تاکنون 62 حوزه طرحهای آبخیزداری اجرایی شده و 19 حوزه نیز در دست مطالعه است که 53 پروژه هنوزمورد مطالعه قرار نگرفته و 61 پروژه مطالعات فنی آن اجرا شده است.

وی اعلام کرد: در 130 هزار هکتار از دامنه های جنوبی تهران در حریم مصوب شهر تهران فضای سبز ایجاد خواهد شد که بیش از 90 درصد از کار مطالعاتی آن انجام شده و تا پایان آینده مطالعات نهایی می شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران تصریح کرد: در استان تهران تنها 10 درصد به عنوان مراتع مطلوب، 30 درصد مراتع متوسط، 33 درصد مراتع فقیر و 27 درصد مراتع خیلی فقیر است، ضمن اینکه 40 درصد از ظزفیت مراتع استان برای تعلیف دام و 60 درصد برای اجرای پروژه های مرتعداری استفاده می شود.