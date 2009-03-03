سفر هیئت پارلمان بحرین به تهران برای شرکت در کنفرانس فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر مطبوعاتی سفارت ایران در منامه، در پاسخ به دعوت دکتر لاریجانی، خلیفه بن احمد الظهرانی رئیس مجلس نمایندگان بحرین در رأس هیئتی از مجالس نمایندگان و شورا، در کنفرانس حمایت از "فلسطین مظهر مقاومت و غزه قربانی جنایت" شرکت می کند.

خلیفه بن احمد الظهرانی رئیس مجلس نمایندگان بحرین امروز به منظور شرکت در کنفرانس بین‌المللی حمایت از فلسطین که از فردا در تهران برگزار می شود در رأس هیئتی متشکل از 14 نفر از نمایندگان مجالس نمایندگان و شورا واعضای دبیرخانه بحرین، منامه را به مقصد تهران ترک کرد.



حسین امیرعبداللهیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در بحرین وی را در فرودگاه بدرقه نموده و برای ایشان سفر موفقیت آمیزی آرزو نمودند.



لازم به یاد آوری است که مجلس نمایندگان بحرین با 40 نماینده منتخب از سوی مردم و مجلس شورا با 40 عضو منتصب از سوی پادشاه، مجلس ملی این کشور را تشکیل می دهند.



در سفر هیئت مجلس ملی بحرین به ریاست الظهرانی به تهران، دکتر صلاح علی محمد نایب رئیس دوم مجلس نمایندگان و رئیس انجمن دوستی پارلمانی ایران و بحرین و تعدادی از اعضای انجمن مزبور نیز حضور دارند.

