چهارمین جاده زیبای جهان در سراشیبی سقوط / سکوت مقابل مشکلات جاده چالوس

به گزارش خبرنگار مهر، جاده چالوس، چهارمین جاده زیبای جهان است که حدود 150 کیلومتر طول دارد و گوشه گوشه آن سرشار از جاذبه های گردشگری به خصوص در بعد اکوتوریسم است.

این جاده، نزدیکترین راه ارتباطی تهران به شمال است و روزانه صدها هزار مسافر و بومی را جابجا می کند، جاده پیچ در پیچی که اگر با آن پیوند برقرار شود، دیگر نه تنها دره ها و پیچهای آن ترسناک نیست، بلکه روح سرسبز آن جان آدمی را تازه می کند.

ساکنان چهارمین جاده زیبای جهان هنوز نتوانسته اند نظر مسئولان برای حل مشکلات منطقه را حل کرده اند

80 کیلومتر از جاده چالوس از بخش 20 هزار نفری آسارای کرج می گذرد و بسیاری از اهالی این منطقه از مانوس بودن با این جاده خوشحال هستند و دوست دارند امکاناتی شایسته جاده یادشده برای آن فراهم شود، اما ساکنان چهارمین جاده زیبای جهان هنوز نتوانسته اند نظر مساعد مسئولان ذیربط را برای افزایش امکانات آن را جلب کنند و کمبودهای بی شماری در این بخش و جاده دیده می شود.

مشکلات متعددی ساکنان جاده و نیز مسافران را بارها آزرده کرده است که از آن میان می توان به ریزش سنگ، مسائل زیست محیطی، جمع آوری زباله ، حریم اراضی و بسیار مسائل دیگر است که حل آنها می تواند علاوه بر بهبود شرایط زندگی برای ساکنان 56 روستای بخش آسارا اوقات فرح بخشی را برای مسافران این مسیر فراهم سازد.

ریزش سنگهای کوه به درون جاده سالانه جان چندین نفر را می گیرد

یکی از مهمترین مشکلات جاده چالوس، ریزشهای گاه به گاه سنگهای کوه به داخل جاده است که این امر، سالانه جان چندین نفر را می گیرد. در وهله اول به نظر می رسد ریزش گاه به گاه کوه به جاده چالوس، امری غیرطبیعی نیست و این امر ممکن است در بسیاری از جاده های دنیا رخ دهد، اما سئوال این است که چه باید کرد که این اتفاق طبیعی، کمترین آمار تلفات را داشته باشد و کمترین خسارت جانی و مالی را وارد کند؟

یکی دیگر از مشکلات جاده چالوس به مسائل زیست محیطی مربوط می شود که از میان این مسائل می توان به آلودگی گاه به گاه رودخانه کرج و انبوه زباله های کنار جاده اشاره کرد. مشکلات زیست محیطی در چهارمین جاده زیبای جهان همواره خسارتهای زیادی را به این جاده وارد می کند و محوری که می تواند یکی از مهمترین جاذبه های گردشگری جهان باشد به دلیل کم توجهی ها به جاده ای تبدیل شده که تنها از بخش کوچکی از قابلیتهای خود به درستی استفاده می کند.

رئیس شورای بخش آسارا در خصوص مشکلات جاده چالوس و آسارا اظهار داشت: رودخانه زیبای کرج، سد قدیمی امیرکبیر(سد کرج)، پیست بین المللی دیزین و مراکز تاریخی و زیارتی فراوان در جاده چالوس و بخش آسارا از جمله مواردی است که امکان تبدبل این منطقه به یکی از قطبهای گردشگری را فراهم کرده اما هنوز موفق نشده ایم نظر مسئولان ذیربط را برای ارتقای امکانات جاده چالوس و بخش آسارا جلب کنیم.

حل مشکلات بخش آسارا برای عموم مردم کشور مفید است/ سکوت ناعادلانه در برابر مشکلات آسارا

جواد نوری ادامه داد: بخش آسارا به دلایلی از قبیل داشتن 80 کیلومتر از جاده چالوس در دل خود، متعلق به عموم مردم کشور است و حل مشکلات آن به عموم مردم بهره می رساند.

وی افزود: پیش از این در شورای عالی امنیت ملی تصویب شد که طرح جامع گردشگری منطقه تهیه و اجرا شود در حالی که با وجود انجام مطالعات، این امر با مشکلاتی برخورد کرد و نتوانستیم به اهداف مورد نظر دست یابیم.

وی با اشاره به مشکلاتی که سازمان منابع طبیعی برای منطقه ایجاد کرده است، عنوان داشت: ما در موارد بسیاری با منابع طبیعی به مشکل برمی خوریم که بحث اراضی ملی از جمله این موارد است.

برخی اقدامات منابع طبیعی حق روستاییان را ضایع می کند

این مسئول تصریح کرد: منابع طبیعی در بعضی از نقاط تا فضای چسبیده به روستاها را اراضی ملی اعلام کرده و اجازه بسیاری از فعالیتها را در کنار روستاها نمی دهد که این امر، حق روستاییان را ضایع می کند.

نوری ادامه داد: لازم است حریم روستا به صورت دقیق و عادلانه تعریف شود ومسئولان در این زمینه، قوانین را به نفع خود تعبیر نکنند.

رئیس شورای بخش آسارا افزود: همچنین بسیاری از قوانین مربوطه در آسارا قابلیت اجرایی شدن ندارند و مسئولان باید در جهت افزایش امکانات، در زمینه این قوانین تجدید نظر کنند و قوانینی را وضع کنند که در عین حفاظت از حقوق روستاییان، بیشترین بهره را به گردشگری منطقه برساند.

وی اظهار داشت: یکی از مهمترین نیازها در مناطق گردشگری، وجود سرویسهای مناسب عمومی از قبیل نمازخانه و سرویس بهداشتی است در حالی که از کرج تا گچسر، تنها چند چشمه سرویس بهداشتی وجود دارد که این امر، جوابگوی نیازها نیست.

انتقال تونلی آب کرج به تهران جاده چالوس را نابود می کند

این مسئول در زمینه انتقال آب سد امیرکبیر به تهران گفت: انتقال آب سد امیرکبیر به تهران مشکلات زیادی را برای منطقه ایجاد خواهد کرد که از میان این مشکلات می توان به کمبودهای احتمالی آب اشاره کرد.

نوری خاطرنشان کرد: رودخانه کرج، تنها منبع تغذیه آبهای زیرزمینی کرج و اشتهارد است و عدم در نظر گرفتن شرایط و الزامات مربوطه می تواند به بروز مشکلات زیادی در زمینه آب منجر شود.

وی خاطرنشان کرد: کارشناسان متعددی بارها طرح انتقال تونلی آب تهران به کرج را بررسی کرده و مضرات بی شمار آن برای اکوتوریسم و آب منطقه را برشمرده اند اما متاسفانه مجریان طرح و وزرات نیرو از موضع خود کوتاه نیامده اند.

نوری تصریح کرد: انتقال آب از بالادست سد به تهران می تواند باعث خشکی رودخانه کرج و تخریب چهارمین جاده زیبای جهان شود که تک تک ایرانیان باید نسبت به این مسئله حساس باشند در حالیکه مسئولان به آن توجهی نکرده و کار خود را انجام می دهند.

وی یادآور شد: مسئولان در دولت قبلی و نیز دولت کنونی وعده های بسیاری برای جلوگیری از این اقدام دادند اما متاسفانه این وعده ها عملی نشد اما همچنان امیدواریم دلسوزانی پیدا شوند و به داد این جاده برسند.

نوری در عین حال خاطرنشان کرد: پیشنهاداتی نیز برای تامین آب شرب تهران داده ایم که احداث کارخانه آب معدنی در اطراف رودخانه و سد کرج یکی از آنهاست که می تواند ضمن ایجاد اشتغال برای روستاییان و جلوگیری از مهاجرت آب تهران و حتی شهرهای دیگر را تامین نماید.

ریزش کوه در این سطح نباید در قرن 21 اتفاق بیفتد

بخشدار آسارای کرج نیز در خصوص مشکلات مربوطه اظهار داشت: ریزش کوه از مشکلات بغرنج جاده چالوس است و هنوز هم پس از گذشت سالها هر از گاهی شاهد ریزش کوه به داخل جاده چالوس و تلفات ناشیاز آن هستیم، در حالی که این امر در قرن 21 نباید اتفاق بیفتد.

ابوالقاسم باقری ادامه داد: گذشته از این امر، سطح جاده چالوس دیگر کشش ترددهای کنونی را ندارد که این مسئله به افزایش احتمال تصادف و نیز ترافیک سنگین جاده در برخی از روزها منجر می شود.

وی در خصوص بزرگراه تهران - شمال نیز عنوان داشت: اگر احداث بزرگراه تهران - شمال به شکل اصولی انجام شود و زیبایی جاده چالوس را از بین نبرد، مشکل خاصی را به وجود نمی آورد.

این مسئول خاطرنشان کرد: لازم است در طی احداث بزرگراه تهران - شمال، همه شرایط جاده چالوس و آسارا و روستاییان لحاظ شود تا احداث این بزرگراه، کمترین میزان ضرر را برای منطقه داشته باشد.

امکانات بخش آسارا و جاده چالوس شایسته ظرفیتهای این منطقه نیست

بخشدار آسارا در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: امکانات بخش آسارا و جاده چالوس، شایسته ظرفیتهای این منطقه نیست و باید در جهت ارتقای این امکانات تا حد ممکن تلاش شود.

باقری ادامه داد: شرط دوام، پایداری و تعالی هر محیط بشری، جمعیت و اجزای آن است و لازم است همه امکانات مورد نیاز این جمعیت فراهم شود.

وی عنوان داشت: شکوفایی پتانسیلهای گردشگری جاده چالوس و بخش آسارا توجه بیشتر و سریعتر همه مسئولان ذی ربط منطقه ای، استانی و کشوری را می طلبد و اگر می خواهیم از همه این پتانسیلها استفاده کنیم باید در اسرع وقت، توجه مسئولان را به حل مشکلات آسارا و جاده چالوس معطوف کنیم.

این مسئول خاطرنشان کرد: بخش آسارای کرج علاوه بر فعالیتهای باغداری، کشاورزی، دامداری و مرغداری، از نظر وجود معادن و مخازن سرشار طبیعی بسیار مستعد است و آمادگی پذیرش ظرفیتهای جدیدی در زمینه هایی از قبیل پرورش ماهی، شترمرغ، دامداریهای بسته، فضاهای آموزشی، ورزشی، پزشکی، بیمارستانی، توریستی، هتل داری و کارگاههای آب بسته بندی را دارد.

فضای سبز و زیباییهای حاشیه سد امیرکبیر تخریب شده است

بخشدار آسارا در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: فضای سبز و زیباییهای حاشیه سد امیرکبیر تخریب شده است که این امر، مشکلات زیادی را به همراه دارد.

آسارا می تواند در جایگاه دوم درآمدزایی کشور قرار گیرد/ جاده چالوس با روند کنونی در سراشیبی سقوط است بخشدار آسارا

باقری ادامه داد: امور آب به بهانه آلودگی آب شرب تهران با همه طرحهای پیشنهادی در حاشیه رودخانه کرج مخالفت می کند، تا جایی که با عملکرد خود فضای سبز و زیباییهای حاشیه سد را تخریب کرده است و به دنبال این امر، میزان آلودگیها افزایش یافته است.

وی تصریح کرد: اداره راه و ترابری نیز در زمینه اعلام حریمهای 122.5 متری موضوعاتی را مطرح می کند که به هیچ عنوان در این بخش به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص، قابلیت اجرایی ندارد و درگیریهایی نیز با دستگاههای دیگر به وجود آمده است.

این مسئول افزود: سازمان محیط زیست نیز سمت راست جاده را با استناد به قوانین مصوب سال 1354، منطقه حفاظت شده اعلام کرده که این موضوع، مشکلاتی را به وجود آورده، تا جایی که به دلیل تصمیمات نادرست، عدم اشتغال و ... فضای بروز ناهنجاری در منطقه به وجود آمده که این امر، نه تنها زندگی انسانها بلکه زندگی حیات وحش را نیز به مخاطره انداخته است.

باقری تصریح کرد: منابع طبیعی نیز بدون در نظر گرفتن مسائل شرعی و حقوقی اهالی، درخواست تنظیم سند مالکیت کلیه مراتع به نام دولت را دارد، تا جایی که حتی چسبیده به املاک و ساختمانها را جزو اراضی ملی اعلام کرده است که این موضوع با اعتراضات قابل توجهی مواجه شده است.

آسارا می تواند در جایگاه دوم درآمدزایی در کشور قرار بگیرد

بخشدار آسارا در بخش آخر سخنان خود افزود: بخش آسارا می تواند بعد از نفت، بیشترین درآمدزایی واشتغال را در کشورداشته باشد که این امر، ضرورت توجه به مشکلات آن و حل این مشکلات را بیش از پیش آشکار می کند.

باقری عنوان داشت: بخش آسارای کرج قابلیت تبدیل شدن به یکی از قطبهای صنعتی و گردشگری را دارد و در صورت تبدیل شدن به چنین قطبی می تواند اشتغالزایی زیادی نیز به همراه داشته باشد.

هیئتی کارشناسی مشکلات جاده چالوس را بررسی کنند

وی خاطرنشان کرد: از آن جایی که بخش آسارا و جاده چالوس از موقعیت و شرایط ویژه ای در جهان برخوردار است، از مسئولین به ویژه رئیس جمهور تقاضا داریم امکان اعزام یک هیئت کارشناسی به ریاست وزارت کشور و با عضویت معاونان وزارت نیرو، راه، جهاد کشاورزی، مسکن و شهرسازی، بهداشت و درمان، معاونان سازمان حفاظت محیط زیست و میراث فرهنگی، نمایندگان شهرستان کرج در مجلس شورای اسلامی و بخشدار و شورای اسلامی بخش آسارا را فراهم کنند تا مسائل منطقه از نزدیک بررسی شود.

باقری تصریح کرد: در صورت عدم اعزام هیئت کارشناسی یادشده، نه تنها بخش آسارا به درآمدزایی یادشده نمی رسد، بلکه با رکود خود تا مرحله سقوط هم پیش خواهد رفت.

بخش آسارای شهرستان کرج با بیش از سه هزار سال قدمت تاریخی، 60 روستا و محله را در خود جای داده و جمعیت آن در ایام بهار، تابستان و پاییز به حدود 50 هزار نفر می رسد و در فصل زمستان نیز به دلیل کمبود امکانات و شرایط سخت زندگی، جمعیت آن به حدود 20 هزار نفر کاهش می یابد.