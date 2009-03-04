موفقیت محققان کشور در تولید کربن فعال برای شیرین سازی گاز پالایشگاهها

آرزو سراج مدیر فروش شرکت شیمی پژوهان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این ماده برای تصفیه سازی به کار برده می شود، گفت: محققان این شرکت با دستیابی به دانش فنی کربن فعال (Active) اقدام به تولید این ماده با ظرفیت 2 هزار و 500 تن در سال کرده است.

وی با بیان اینکه کربن اکتیو به صورتهای گرانولی، اکسترودی، پودری تولید می شود، افزود: این نوع کربن در سایزهای مختلفی تولید می شود از این رو می توان در صنایع مختلف چون پالایشگاهها و تصفیه آب به کار برده شود.

سراج اظهار داشت: منافذ درونی کربن اکتیو به گونه ای تولید شده است که از سطح جذب بالایی برخوردار است. این ویژگی سبب شده تا هر نوع ناخالصی در این منافذ جذب شود و بدون ایجاد هیچ واکنشی با ماده ای که قرار است خالص سازی شود، عمل تصفیه را انجام دهد.

وی با تاکید بر اینکه این ویژگی سبب شده است تا در تصفیه آب آشامیدنی نیز مورد استفاده قرار گیرد، اضافه کرد: ایجاد محیطهای بدون آلودگی برای زندگی و کاهش و حذف آلودگیهای محیطی درصنایع پرخطر از دیگر خصوصیات این ماده می باشد.

سراج به کاربردهای این ماده اشاره و خاطرنشان کرد: از کربن اکتیو می توان در تصفیه آب آشامیدنی، آب معدنی، حذف کلر آب به ویژه در نوشابه سازی، آب استخر، آبهای زیر زمینی، رنگبری و بوزدایی مواد مختلف ومحصولات بهداشتی، غذائی و دارویی مانند روغن، شیره قند، گلیسیرین، قند و شکر و همچنین برای استخراج عناصر با ارزش از مواد معدنی با عیار کم مانند طلا و نقره استفاده کرد.

مدیر فروش شرکت شیمی پژوهان به موارد استفاده این ماده در صنایع نفت و گاز اشاره کرد و ادامه داد: کربن فعال همچنین در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشگاهها برای بازیافت حلالها و تصفیه آب و فاضلاب کار برد دارد. ضمن آنکه برای شیرین سازی گاز نیز به کار برده می شود.

وی در این باره توضیح داد: گاز استخراج شده ترش است از این رو با استفاده از کربن فعال در واحدهای شیرین سازی گاز می توان در جهت خالص سازی گاز اقدام کرد.